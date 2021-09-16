The Wolfpacker daily newsstand: Women's basketball schedule announced

Fresh off its second straight ACC Tournament title, the NC State women's basketball team has high hopes not only for a three-peat but also a trip to the Final Four in 2022.
The ACC portion of the schedule was announced Wednesday after the non-conference slate had been previously revealed.
Let's get to the daily newsstand.
NC State hopes to be raising more trophies in 2022. (Sara Davis)
Tweets Of The Day
NC State made the list of favorites for three-star center
Christ Essandoko from Winston-Salem (N.C.) Prep. He visited NC State over the summer unofficially. Women's basketball also sent out a new offer.
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Speaking of women's basketball, the ACC portion of the schedule was released Wednesday evening.
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In football related tweets, the Pack running backs continue to be among the country's leaders in breaking tackles.
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And lastly the Pack baseball team, fresh off its College World Series appearance, is still practicing for the fall while the heralded men's swimming team continues to amass an impressive amount of talent for the future.
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