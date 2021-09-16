 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 16
News More News
{{ timeAgo('2021-09-16 07:55:00 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: Women's basketball schedule announced

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Fresh off its second straight ACC Tournament title, the NC State women's basketball team has high hopes not only for a three-peat but also a trip to the Final Four in 2022.

The ACC portion of the schedule was announced Wednesday after the non-conference slate had been previously revealed.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack women's basketball coach Wes Moore
NC State hopes to be raising more trophies in 2022. (Sara Davis)

Tweets Of The Day 

NC State made the list of favorites for three-star center Christ Essandoko from Winston-Salem (N.C.) Prep. He visited NC State over the summer unofficially. Women's basketball also sent out a new offer.

Speaking of women's basketball, the ACC portion of the schedule was released Wednesday evening.

In football related tweets, the Pack running backs continue to be among the country's leaders in breaking tackles.

And lastly the Pack baseball team, fresh off its College World Series appearance, is still practicing for the fall while the heralded men's swimming team continues to amass an impressive amount of talent for the future.

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Podcast: Payton Wilson injury and Furman preview

• The Wolfpacker — Beyond the NC State-Mississippi State box score

• The Wolfpacker — WATCH: NC State defensive starters Jaylon Scott and C.J. Clark

• The Wolfpacker — Scouting Furman

• The Wolfpacker — NC State football commitments in action — Week 4

• Raleigh News & Observer — NC State lost an all-ACC linebacker to injury. Here’s how the Wolfpack might replace him

• Technician — Women’s soccer looks promising heading into ACC play

• Technician — Wolfpack cross country sets sights on continued success, national title

• GoPack.com — ACC releases slate for Wolfpack women’s hoops

• GoPack.com — Pack set for final non-conference games

• GoPack.com — Zimmer helps German U19 team win opening match of UEFA Championship Qualifier

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}