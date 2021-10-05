 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 5
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The Wolfpacker daily newsstand: Recruiting developments

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

There were a few nuggets from the recruiting trail Monday.

One hoops recruit that has listed NC State in his top six is LJ Thomas from Bull City Prep in Charlotte, N.C., is set to announce his decision this week. An in-state four-star junior defensive tackle, Keith Sampson, is also preparing to narrow down his list soon.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfapck football defensive tackle Keith Sampson
Four-star in-state junior Keith Sampson visited NC State last weekend.

Tweets Of The Day 

In a couple of football items, NC State knows when it'll play Boston College Oct. 16, and the defensive line has earned recognition for its play against Clemson.

The aforementioned Thomas has set an announcement date. Meanwhile, a top class of 2023 target, five-star London Johnson from Norcross (Ga.) High, could be visiting NC State soon.

Sampson, who visited NC State over the weekend, teases when he will release a top 10.

Also in football recruiting, Wolfpack defensive backs coach Brian Mitchell was in Charlotte this past Friday to see offered three-star junior safety Chris Peal from Providence Day.

Finally, swimming has picked up a commitment from a top-50 female swimmer in the 2023 class in Keelan Cotter from Cary, N.C.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State bye week superlatives: Defense

• The Wolfpacker — Wolfpacker podcast: Louisiana Tech, bye week reflections

• The Wolfpacker — NC State bye week superlatives: Offense

• The Wolfpacker — Pack Pros: Week four in the NFL

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: NC State 34, Louisiana Tech 27

• Raleigh News & Observer — Here’s what worked for NC State — and what hasn’t — as the Wolfpack hits its bye week

• GoPack.com — Punter Gill named ACC Specialist of the Week

• GoPack.com — Boston College game time set

• GoPack.com — Pack on top of Mountaineer Invitational after day one

Video Of The Day

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