The Wolfpacker daily newsstand: Recruiting developments

There were a few nuggets from the recruiting trail Monday. One hoops recruit that has listed NC State in his top six is LJ Thomas from Bull City Prep in Charlotte, N.C., is set to announce his decision this week. An in-state four-star junior defensive tackle, Keith Sampson, is also preparing to narrow down his list soon. Let's get to the daily newsstand.

Four-star in-state junior Keith Sampson visited NC State last weekend.

In a couple of football items, NC State knows when it'll play Boston College Oct. 16, and the defensive line has earned recognition for its play against Clemson.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OQyBTdGF0ZS1Cb3N0b24gQ29sbGVnZSB3aWxsIGJlIGEgNzozMCBr aWNrb2ZmIG9uIHRoZSBBQ0MgTmV0d29yay48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgV29s ZnBhY2tlciAoQFRoZVdvbGZwYWNrZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vVGhlV29sZnBhY2tlci9zdGF0dXMvMTQ0NTA0OTg5MjUyMzY3 OTc1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDQsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaWdoZXN0LWdyYWRlZCBEZWZlbnNpdmUgTGluZXMgaW4gV2VlayA1 IPCfkqU8YnI+PGJyPjEuIE5DIFN0YXRlIC0gOTAuMzxicj4yLiBVU0MgLSA4 OC4wPGJyPjMuIE1pY2hpZ2FuIC0gODYuMTxicj40LiBHZW9yZ2lhIC0gODUu ODxicj41LiBJbGxpbm9pcyAtIDgxLjkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv LzllMG9OWG1kUVQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS85ZTBvTlhtZFFUPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IFBGRiBDb2xsZWdlIChAUEZGX0NvbGxlZ2UpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUEZGX0NvbGxlZ2Uvc3RhdHVzLzE0NDUw ODYzNDUwODEyNjIwOTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA0 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

The aforementioned Thomas has set an announcement date. Meanwhile, a top class of 2023 target, five-star London Johnson from Norcross (Ga.) High, could be visiting NC State soon.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm5vdW5jaW5nIG15IGNvbW1pdG1lbnQgb2N0IDYsIDRwbSAhITwv cD4mbWRhc2g7IExqIFRob21hcyAoQExKVGhvbWFzXykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MSlRob21hc18vc3RhdHVzLzE0NDUxNzM2Njk4 Njk4NTA2MjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA0LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj41LXN0YXIgMjAyMyBQRyBMb25kb24gSm9obnNvbiAoPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9sb25kb25lam9obnNvbj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AbG9uZG9uZWpvaG5zb248L2E+KSB3YXMgb24gY2FtcHVz IGF0IEFsYWJhbWEgb24gU2F0dXJkYXkuIEhlJiMzOTtzIHdvcmtpbmcgdG8g c2V0IHVwIHZpc2l0cyB3aXRoIE5DIFN0YXRlLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBh bmQgV2FrZSBGb3Jlc3QuPGJyPjxicj5QUk9GSUxFOiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vTkdWT2x4RUhZaSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL05HVk9seEVIWWk8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RTGc5cmlnSFdvIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vUUxnOXJpZ0hXbzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYW4gTWNEb25h bGQgKEBSaXZhbHNEYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Uml2YWxzRGFuL3N0YXR1cy8xNDQ1MTk1ODA1NTg1OTgxNDQxP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Sampson, who visited NC State over the weekend, teases when he will release a top 10. Also in football recruiting, Wolfpack defensive backs coach Brian Mitchell was in Charlotte this past Friday to see offered three-star junior safety Chris Peal from Providence Day.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj44IGRheXMgVG9wIDEwIGxpc3QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1M5NmFrcUlxMTkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TOTZha3FJcTE5PC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEtlaXRoIFNhbXBzb24gSnIuIChLSikgKEBrc2FtcHNvbjk0 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tzYW1wc29uOTQvc3Rh dHVzLzE0NDUzNTY3MDU3MDE4OTIxMDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ T2N0b2JlciA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFs bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9NZXJjaT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQ29hY2hfTWVyY2k8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vY29hY2h3aWxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2h3aWxl czwvYT4gPGJyPkVuam95aW5nIG15IGdhbWUgZGF5IHZpc2l0IGF0IE5DIFN0 YXRlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veFJLZGV0RTA2TyI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL3hSS2RldEUwNk88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2VpdGggU2Ft cHNvbiBKci4gKEtKKSAoQGtzYW1wc29uOTQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20va3NhbXBzb245NC9zdGF0dXMvMTQ0NDQxNTU0OTQ2Nzkz NDcyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCB0byBoYXZlIE5DIFN0YXRlIENvYWNoIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQk1pdGNoZWxsTkNTP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBCTWl0Y2hlbGxOQ1M8L2E+IG9uIGhhbmQgdG8gc2VlIG91ciBn YW1lIGxhc3Qgd2VlayEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZqZVJZNXBm Yk8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GamVSWTVwZmJPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IFByb3ZpZGVuY2UgRGF5IEZCIChAUERTX0NoYXJnZXJzRkIpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUERTX0NoYXJnZXJzRkIvc3RhdHVzLzE0 NDUxMDA2MDI1NDQwNzQ3NTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2Jl ciA0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Finally, swimming has picked up a commitment from a top-50 female swimmer in the 2023 class in Keelan Cotter from Cary, N.C.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PbHltcGljIFRyaWFscyBXYXZlIEkgRmluYWxpc3QgS2VlbGFuIENv dHRlciBWZXJiYWxseSBDb21taXRzIHRvIE5DIFN0YXRlIGZvciAyMDIzIC0g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0M3Ym15TDdHVzQiPmh0dHBzOi8vdC5j by9DN2JteUw3R1c0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L3BhY2tzd2ltZGl2ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGFja3N3aW1k aXZlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdFVSMDJCamR1QyI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL3RVUjAyQmpkdUM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU3dpbW1p bmcgV29ybGQgKEBTd2ltbWluZ1dvcmxkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1N3aW1taW5nV29ybGQvc3RhdHVzLzE0NDUzNTU2ODQzNTUx NDE2MzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA1LCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

