 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 10
News More News
{{ timeAgo('2021-09-10 07:19:06 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: Picks are in for Mississippi State game

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

All eyes in Wolfpack nation will be at Mississippi State Saturday for the Pack's football game against the Bulldogs from the SEC, and the experts and prognosticators are mixed in their opinions on the outcome.

There have also been some more developments in basketball recruiting.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football safety Tanner Ingle
Will the Pack be celebrating at Mississippi State? (Ken Martin/The Wolfpacker)

Tweets Of The Day 

NC State is making the trip to Starkville, Miss., for a game Saturday at Mississippi State, and now know what the Wolfpack will be wearing.

Head coach Kevin Keatts continues to be active on the recruiting trail.

He is set to make visits with three-star forward De'Ante Green from Asheville (N.C.) Christian School, and NC State was also represented with a recent swing by four-star, Rivals100 wing Rylan Griffen from Richardson (Tex.) High.

Meanwhile, three-star center and Pack target Patrick Wessler from Matthews (N.C.) Combine Academy is about to embark on his official visit schedule.

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker game predictions: NC State at Mississippi State

• The Wolfpacker — What others are picking for NC State at Mississippi State

• The Wolfpacker — Dave Doeren, NC State ready to take road trip

• The Wolfpacker — WATCH: Dave Doeren talks final preparations for Mississippi State

• The Wolfpacker — NC State has faced Mike Leach before

• The Wolfpacker — From the other sideline: Mississippi State

• The Wolfpacker — Scouting NC State commit Isaiah Crowell in action

• Raleigh News & Observer — NC State AD Boo Corrigan talks COVID vaccines and the Wolfpack’s baseball debacle

• Raleigh News & Observer — No drill: NC State defensive backs prepare to face Mississippi State’s air raid

• Fayetteville Observer— Scouting NC State football’s Week 2 opponent, Mississippi State

• Technician — NC State women’s soccer blows past Oklahoma in dominant showing

• Technician — Saskia Hernandez signals beginning of new era for Wolfpack volleyball

• GoPack.com — Wolfpack downs Sooners, 5-0

• GoPack.com — NC State welcomes No. 2 Clemson to Raleigh for ACC opener

• GoPack.com — NC State ready for Rutgers Tournament

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}