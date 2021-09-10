The Wolfpacker daily newsstand: Picks are in for Mississippi State game

All eyes in Wolfpack nation will be at Mississippi State Saturday for the Pack's football game against the Bulldogs from the SEC, and the experts and prognosticators are mixed in their opinions on the outcome.
There have also been some more developments in basketball recruiting.
Let's get to the daily newsstand.
Will the Pack be celebrating at Mississippi State? (Ken Martin/The Wolfpacker)
Tweets Of The Day
NC State is making the trip to Starkville, Miss., for a game Saturday at Mississippi State, and now know what the Wolfpack will be wearing.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Vbmlmb3JtIPCflKXinIU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvSFRUP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jSFRUPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvMVBhY2sxR29hbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+IzFQYWNrMUdvYWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Y
Qlh3SlF5ZmtNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWEJYd0pReWZrTTwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBhY2tGb290YmFsbCkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGwvc3RhdHVz
LzE0MzYwNzQwODg0NzMyNzY0MjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw
dGVtYmVyIDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaHJlYWRlZCB1cCAmYW1wOyByZWFkeSBmb3Ig8J+QrvCflJQ8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkaWRhc0ZiYWxsVVM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkaWRhc0ZiYWxsVVM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9hVVZDdUhqV0hvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYVVWQ3VI
aldIbzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBhY2tG
b290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9v
dGJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzYwMTg4NzI1MjQ1NzA2Mjg/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaXNzaXNzaXBwaSBTdGF0ZSBmb290YmFsbCB2cy4gTkMgU3RhdGU6
IFNjb3V0aW5nIHJlcG9ydCwgcHJlZGljdGlvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vbjZLeUlub09NMSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL242S3lJbm9PTTE8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgQ0wgU3BvcnRzIChAQ0xTcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0xTcG9ydHMvc3RhdHVzLzE0MzYyODUxMDkw
ODc0ODE4NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEwLCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF04oCZcyBvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2dpZ2xpb19PRz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ2lnbGlvX09HPC9h
PuKAmXMgY2FyZD88YnI+PGJyPk5DIFN0YXRlIEAgTWlzcy4gU3RhdGU8YnI+
VU5DIHZzLiBHZW9yZ2lhIFN0YXRlPGJyPlNvdXRoIENhcm9saW5hIEAgRUNV
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9jN0pkWnhKRGgxIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vYzdKZFp4SkRoMTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb2UgT3ZpZXMgKEBq
b2VvdmllcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb2Vvdmll
cy9zdGF0dXMvMTQzNjAzOTg0NDk3MTU2OTE1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
Head coach
Kevin Keatts continues to be active on the recruiting trail.
He is set to make visits with three-star forward
De'Ante Green from Asheville (N.C.) Christian School, and NC State was also represented with a recent swing by four-star, Rivals100 wing Rylan Griffen from Richardson (Tex.) High.
Meanwhile, three-star center and Pack target
Patrick Wessler from Matthews (N.C.) Combine Academy is about to embark on his official visit schedule.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LYW5zYXMgU3RhdGUsIE9rbGFob21hLCBPa2xhaG9tYSBTdGF0ZSwg
QXJpem9uYSBTdGF0ZSwgYWxsIHdlcmUgaW4gdGhpcyBhZnRlcm5vb24gZm9y
IHNlbmlvciBSeWxhbiBHcmlmZmVuLCBhIHNvdXJjZSB0b2xkIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3RvY2tyaXNlcnM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFN0b2NrcmlzZXJzPC9hPi4gSW4gYWRkaXRpb24sIEFsYWJh
bWHigJlzIGZ1bGwgc3RhZmYgd2lsbCBtZWV0IGFuZCBzZWUgaGltIHRvbW9y
cm93LCBhbG9uZyB3aXRoIGFuIE5DIFN0YXRlIHN0YWZmZXIuPGJyPjxicj5L
YW5zYXPigJkgQmlsbCBTZWxmIHdpbGwgc2VlIGhpbSBTYXR1cmRheS48L3A+
Jm1kYXNoOyBKYWtlIChAamFrZXdlaW5nYXJ0ZW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vamFrZXdlaW5nYXJ0ZW4vc3RhdHVzLzE0MzYwNDkz
Nzk2Njg5OTIwMDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDks
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XYWtlIEZvcmVzdOKAmXMgU3RldmUgRm9yYmVzIGFuZCBoaXMgc3Rh
ZmYgYXJlIGV4cGVjdGVkIGluIHRvbW9ycm93IGZvciBUb3AtNjAgc2VuaW9y
IERl4oCZQW50ZSBHcmVlbiwgaGUgdG9sZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL3N0b2NrcmlzZXJzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBT
dG9ja3Jpc2VyczwvYT4uIE5DIFN0YXRl4oCZcyBzdGFmZiwgc3BlYXJoZWFk
ZWQgYnkgS2V2aW4gS2VhdHRzLCB3YXMgaW4gdGhpcyBtb3JuaW5nLjwvcD4m
bWRhc2g7IEpha2UgKEBqYWtld2VpbmdhcnRlbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWtld2VpbmdhcnRlbi9zdGF0dXMvMTQzNjAzMzMz
NzI5OTI1MTIwMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgOSwg
MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Qcm92aWRlbmNlIHdlbGNvbWluZyAyMDIyIEMgUGF0cmljayBXZXNz
bGVyIG9uIGhpcyBvZmZpY2lhbCB2aXNpdCB0aGlzIHdlZWtlbmQuIE5vcnRo
IENhcm9saW5hIG5hdGl2ZSBpcyBhIHByaW9yaXR5IGZyb250Y291cnQgdGFy
Z2V0IGZvciB0aGUgRnJpYXJzLjxicj48YnI+V2Vzc2xlciBhbHNvIHNjaGVk
dWxlZCB0byB2aXNpdCBoaXMgb3RoZXIgZm91ciBmaW5hbGlzdHMgLS0gVmly
Z2luaWEgVGVjaCwgVVNDLCBOQyBTdGF0ZSwgT2xlIE1pc3MgLS0gcHJpb3Ig
dG8gT2N0LiAxMC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL3BjYmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNw
Y2JiPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSWNTek85Sm0xSiI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL0ljU3pPOUptMUo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlsbCBLb2No
IChAQmlsbEtvY2gyNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C
aWxsS29jaDI1L3N0YXR1cy8xNDM2MTM2MjI1Mzc1NzY4NTgwP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Headlines
Video Of The Day
—— • Talk about it inside The Wolves' Den • Subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker • Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook