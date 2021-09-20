 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 20
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The Wolfpacker daily newsstand: Pack22 class adds a receiver

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

On Sunday evening, the Wolfpack gained a verbal commitment from receiver Terrell Timmons of Greensboro (N.C.) Northern Guilford High, a day after routing Furman 45-7 at home.

NC State hopes for similar success stories next weekend when it hosts top-10 Clemson for its ACC opener.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

Here are some of the reactions to NC State's landing Timmons a day after he was offered by the Wolfpack.

There should be quite a few notable visitors Saturday for the Clemson game, with in-state class of 2023 offensive tackle Sullivan Absher from Belmont (N.C.) South Point High already announcing he will be at the game. Absher was offered by NC State over the summer.

Finally, it's time to start getting ready for Saturday's showdown with Clemson.

Headlines

• The Wolfpacker — Pack Pros: Week two in the NFL

• The Wolfpacker — NC State lands Greensboro receiver Terrell Timmons

• The Wolfpacker — Postgame Reflections Podcast: NC State 45, Furman 7

• The Wolfpacker — What they’re saying about NC State’s win over Furman

• Raleigh News & Observer — Photos from NC State victory over Furman in college football action

• Technician — Furman takeaways: NC State football shows off its depth

• Technician — Wolfpack defense notches high marks in win over Furman

• Technician — Wolfpack offense rebounds in decisive win over Furman

• GoPack.com — What a rush for Pack offense

Video Of The Day

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• Talk about it inside The Wolves' Den

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