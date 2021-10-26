The Wolfpacker daily newsstand: Pack hit by injuries

Monday was not a fun day to be a NC State fan. In addition to having to go back to work after a loss at Miami, the Pack learned that two key players, redshirt junior linebacker
Isaiah Moore and redshirt senior guard Chandler Zavala, will miss the remainder of the season.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
Here are some the tweets on Monday surrounding the Wolfpack football team.
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A couple of ESPN college football analysts still have NC State high in the ACC power rankings.
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And you can always count on NC State baseball coach
Elliott Avent doing the classy thing, in this case giving an autographed baseball to the son of former NC State beat writer Joe Giglio. Giglio's two sons were involved in a single-car accident that left both with serious injuries. One of them returned home Monday.
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