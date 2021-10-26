 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 26
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The Wolfpacker daily newsstand: Pack hit by injuries

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Monday was not a fun day to be a NC State fan. In addition to having to go back to work after a loss at Miami, the Pack learned that two key players, redshirt junior linebacker Isaiah Moore and redshirt senior guard Chandler Zavala, will miss the remainder of the season.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

Here are some the tweets on Monday surrounding the Wolfpack football team.

A couple of ESPN college football analysts still have NC State high in the ACC power rankings.

And you can always count on NC State baseball coach Elliott Avent doing the classy thing, in this case giving an autographed baseball to the son of former NC State beat writer Joe Giglio. Giglio's two sons were involved in a single-car accident that left both with serious injuries. One of them returned home Monday.

Headlines

• The Wolfpacker — ACC football power rankings

• The Wolfpacker — Updated NC State depth chart: Changes after injuries

• The Wolfpacker — Dave Doeren NC State facing new adversity

• The Wolfpacker — Full transcript: Dave Doeren weekly press conference

• The Wolfpacker — NC State loses Isaiah Moore and Chandler Zavala for season

• The Wolfpacker — WATCH: NC State Wolfpack football coach Dave Doeren updates injuries

• The Wolfpacker — The Wolfpacker 3-2-1: A look at the ACC race

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: Miami 31, NC State 30

• Raleigh News & Observer — NC State’s Moore and Zavala out for season

• Raleigh News & Observer — First look: Top story lines, betting odds for NC State vs. Louisville

• Fayetteville Observer – NC State loses two players for the season to injury

• Technician — Wolfpack women’s soccer finds its footing behind two ‘career-defining’ wins

• Technician — Defensive grades shoot downwards after poor performance against Miami

• Technician — Offense sputters to below-average grades against Miami

• GoPack.com — Steinlechner fires course record; Pack in second at Williams Cup

• GoPack.com — Johnson, Perez named to Lieberman Award Watch list

• GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 83 – Rock Harrison and Thomas Bullard

Video Of The Day

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• Talk about it inside The Wolves' Den

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