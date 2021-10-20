 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 20
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The Wolfpacker daily newsstand: Miami QB provides bulletin board material

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Miami freshman quarterback Tyler Van Dyke sounded very confident about the Hurricanes' ability to put up points on NC State this weekend in todays video of the day.

Plus, the women's basketball team for the Wolfpack is beginning to see the full measure of weighty expectations this preseason.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

NC State offensive tackle Ikem Ekwonu seemingly daily dose of praise continued, while one national writer now believes that the Wolfpack is the team to beat in the Alantic.

Women's basketball is preseason top five for the first time in over 40 years and the favorite in the ACC.

And a few non-revenue sports have some positive vibes on the recruiting trail.

Headlines

• The Wolfpacker — ACC football power rankings

• The Wolfpacker — Dave Doeren radio show recap

• The Wolfpacker — NC State women’s basketball ranked preseason top five

• The Wolfpacker — NC State starters Devin Carter and Dylan McMahon preview Miami

• The Wolfpacker — Pack Pros: Week six in the NFL

• The Wolfpacker — NC State basketball picked ninth in preseason poll

• Raleigh News & Observer — NC State women’s basketball opens season ranked in the top 5

• Fayetteville Observer — Scouting NC State football’s Week 8 opponent: Miami

• Fayetteville Observer — NC State football midseason rewind: Best moments, top players & more

• Technician — Pack women’s soccer heating up at just the right time

• Technician — NFL Pack Pros: Mediocre offensive performances from NC State alumni

• Technician — No. 18 Wolfpack football heads south for primetime matchup against Miami

• Technician — Wolfpack men’s soccer shut out by William & Mary

• GoPack.com — Cunane headlines packed set of ACC honors for NC State women’s basketball

• GoPack.com — Wolfpack women’s hoops ranked fifth nationally to start 2021-22 campaign

• GoPack.com — Ekwonu named midseason All-American by The Athletic

• GoPack.com — Nyls Korstanje garners ACC Swimmer of the Week honors

• GoPack.com — Valiant effort by the Pack comes up short 1-0 to William & Mary

Video Of The Day

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