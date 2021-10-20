The Wolfpacker daily newsstand: Miami QB provides bulletin board material

Miami freshman quarterback Tyler Van Dyke sounded very confident about the Hurricanes' ability to put up points on NC State this weekend in todays video of the day.
Plus, the women's basketball team for the Wolfpack is beginning to see the full measure of weighty expectations this preseason.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
NC State offensive tackle Ikem Ekwonu seemingly daily dose of praise continued, while one national writer now believes that the Wolfpack is the team to beat in the Alantic.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZXQiIGRpcj0i
bHRyIj5EYXNoIFRoaXJkIFF1YXJ0ZXIgbm90ZXMgb24gQ2xlbXNvbiwgV2Fr
ZSBGb3Jlc3QsIE5DIFN0YXRlLCBQaXR0c2J1cmdoLCBHZW9yZ2lhLCBNaWNo
aWdhbiwgTWljaGlnYW4gU3RhdGUsIENvYXN0YWwgQ2Fyb2xpbmEsIE1pc3Np
c3NpcHBpLCBPa2xhaG9tYSwgT2tsYWhvbWEgU3RhdGUsIENpbmNpbm5hdGks
IFVUU0EsIFVURVAsIElvd2EsIFB1cmR1ZSwgTmVicmFza2EsIE1pbm5lc290
YSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMER4UzdpWTlmTSI+aHR0cHM6Ly90
LmNvLzBEeFM3aVk5Zk08L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGF0IEZvcmRlIChAQnlQ
YXRGb3JkZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CeVBhdEZv
cmRlL3N0YXR1cy8xNDUwODE1MzkyMzQ4MzE5NzQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idGwiIGRpcj0i
bHRyIj5UcmlmZWN0YSBvZiBtaWQgc2Vhc29uIGF3YXJkcyBmb3IgTFQgSWtl
bSBFa3dvbnUgKGFrYSBJY2tleSk8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvSFRUP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jSFRUPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaGxtd1pCRFdj
biI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2hsbXdaQkRXY248L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
TkMgU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBQYWNrRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDUwNTIx
ODkxMTkwNDk3MjgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTks
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IaWdoZXN0IHJ1bi1ibG9ja2luZyBncmFkZSBieSBwb3dlciBmaXZl
IE9Uczxicj48YnI+8J+lhyBJa2VtIEVrd29udTogOTMuMjxicj7wn6WIIERh
d2FuZCBKb25lczogOTAuMCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUjZxVU1a
bXIyWCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1I2cVVNWm1yMlg8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgUEZGIENvbGxlZ2UgKEBQRkZfQ29sbGVnZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QRkZfQ29sbGVnZS9zdGF0dXMvMTQ1MDUwNzAzOTQy
ODM4MjcyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE5LCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Qb2ludHMgYWxsb3dlZCBwZXIgZ2FtZTxicj48YnI+MS4gR2Vvcmdp
YSA2LjY8YnI+Mi4gQ2xlbXNvbiAxMi41PGJyPjMuIENpbmNpbm5hdGkgMTMu
Nzxicj40LiBQZW5uIFN0YXRlIDEzLjg8YnI+NS4gUHVyZHVlIDE0LjA8YnI+
Ni4gTkMgU3RhdGUgMTQuMzxicj43LiBJb3dhIDE0LjY8YnI+OC4gQ29hc3Rh
bCBDYXJvbGluYSAxNS4wPGJyPjkuIE1pY2hpZ2FuIDE1LjU8YnI+MTAuIFNh
biBEaWVnbyBTdGF0ZSAxNi4wPC9wPiZtZGFzaDsgQ0ZCIEhvbWUgKEBDRkJI
b21lKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NGQkhvbWUvc3Rh
dHVzLzE0NTA0NTU5NDc1NjcxMDgxMDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
T2N0b2JlciAxOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Women's basketball is preseason top five for the first time in over 40 years and the favorite in the ACC.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGF04oCZcy4gb3VyLiBjZW50ZXIuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9lY3VuYW5lXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZWN1
bmFuZV88L2E+OiBBQ0MgUHJlc2Vhc29uIFBsYXllciBvZiB0aGUgWWVhciDw
n6SpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9zRkVmS2E0MmN0Ij5waWMudHdp
dHRlci5jb20vc0ZFZkthNDJjdDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAjNSBOQyBTdGF0
ZSBXQkIg8J+QuvCfj4AgKEBQYWNrV29tZW5zQmJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja1dvbWVuc0JiYWxsL3N0YXR1cy8xNDUw
ODExNjg5Mzk4NTM0MTQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIg
MjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCYjMzk7bGwgb3BlbiBpdHMgc2Vhc29uIGF0IGhvbWUgYWdhaW5z
dCBwcmVzZWFzb24gTm8uIDEgU291dGggQ2Fyb2xpbmEgb24gTm92LiA5Ljwv
cD4mbWRhc2g7IFRoZSBXb2xmcGFja2VyIChAVGhlV29sZnBhY2tlcikgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVXb2xmcGFja2VyL3N0YXR1
cy8xNDUwNDkzNjEzNTgzMDg1NTY5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9j
dG9iZXIgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgb2ZmaWNpYWwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9hY2N3YmI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFDQ1dCQjwvYT4gUHJl
c2Vhc29uIFBvbGwgYW5kIFBsYXllciBvZiB0aGUgWWVhciDwn5qo8J+PgDxi
cj48YnI+Q2hhbXBzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Bh
Y2tXb21lbnNCYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja1dvbWVu
c0JiYWxsPC9hPiA8YnI+UE9ZOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2VjdW5hbmVfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBlY3VuYW5lXzwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0J3WkRtUU5reFQiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9Cd1pEbVFOa3hUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFDQyBOZXR3b3Jr
IChAYWNjbmV0d29yaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9h
Y2NuZXR3b3JrL3N0YXR1cy8xNDUwODE1NjczNjc3MDEyOTk4P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
And a few non-revenue sports have some positive vibes on the recruiting trail.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoYWVsIEd1cHRvbiAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9HdXB0b25NaWNoYWVsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHdXB0
b25NaWNoYWVsPC9hPikgbWFkZSBpdCBmcm9tIGhvbWUgdG8gdGhpcmQgaW4g
MTEuNCBzZWNvbmRzIG9uIHRoaXMgdHJpcGxlIPCfmLM8YnI+PGJyPlRoZSBO
QyBTdGF0ZSBjb21taXQgaXMgb25lIG9mIDMwKyAyMDIyIGRyYWZ0IHN0YW5k
b3V0cyB5b3UgbmVlZCB0byBrbm93IHRoaXMgZmFsbC4gPGJyPjxicj5IZXJl
JiMzOTtzIHdoeTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3BIN3RZcThmU3ci
Pmh0dHBzOi8vdC5jby9wSDd0WXE4ZlN3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vdnk3NWNEdHp4cyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Z5NzVjRHR6eHM8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmFzZWJhbGwgQW1lcmljYSAoQEJhc2ViYWxsQW1l
cmljYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CYXNlYmFsbEFt
ZXJpY2Evc3RhdHVzLzE0NTA1OTc2MzUyOTYwNTUyOTY/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4jMjEgTWl0Y2hlbGwgTGVkZm9yZCBDb21taXRzIHRvIE5DIFN0YXRl
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGFja3N3aW1kaXZlP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBwYWNrc3dpbWRpdmU8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby81ODNmdHoxWWZvIj5odHRwczovL3QuY28vNTgzZnR6
MVlmbzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2xsZWdlU3dpbW1pbmcgKEBjb2xsZWdl
c3dpbW5ld3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29sbGVn
ZXN3aW1uZXdzL3N0YXR1cy8xNDUwNjM4MzI2MDEzMjQ3NDg4P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4jNDUgSlIgVGF5bG9yIENvbW1pdHMgdG8gTkMgU3RhdGUgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYWNrc3dpbWRpdmU/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QHBhY2tzd2ltZGl2ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL3o4ZE1PVjByaDUiPmh0dHBzOi8vdC5jby96OGRNT1Ywcmg1PC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IENvbGxlZ2VTd2ltbWluZyAoQGNvbGxlZ2Vzd2ltbmV3
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2xsZWdlc3dpbW5l
d3Mvc3RhdHVzLzE0NTA2MzMwMjQ0NTA3Mjc5Mzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+T2N0b2JlciAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
Headlines
Video Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4mcXVvdDsgVGhlc2UgYXJlIHRoZSBzYW1lIGR1ZGUmIzM5O3Mgd2Ug
cGxheWVkIGxhc3QgeWVhci4gV2Ugc2NvcmVkIDQ1IG9uIGxhc3QgeWVhci4g
SSBkb24mIzM5O3QgdGhpbmsgdGhleSBjYW4gc3RvcCB1cy4mcXVvdDsgLSBN
aWFtaSBRQiAgVmFuIER5a2UuPGJyPjxicj5UaGUgaW50ZXJucyBtYWRlIHRo
aXMgaW4gaGlzIGhvbm9yLiBoL3QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL3BvZGFybXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNwb2Rhcm15PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
NDFWWnVXbTNuQyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzQxVlp1V20zbkM8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgUmVkIFdoaXRlICZxdW90O0NyYXp5IFBsYWNlJnF1b3Q7IFBv
ZCAoQFJlZFdoaXRlUG9kY2FzdCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9SZWRXaGl0ZVBvZGNhc3Qvc3RhdHVzLzE0NTA1NjgwMDExNzkzNDA4
MDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxOSwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
——
• Talk about it inside The Wolves' Den
• Subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker
• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook