 The Wolfpacker daily newsstand: May 7
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The Wolfpacker daily newsstand: May 7

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, May 7.



NC State Wolfpack athletics director Boo Corrigan
Director of athletics Boo Corrigan had a lengthy interview with GoPack.com. (Ryan Tice)

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Roundtable: Top 25, 2022 NFL Draft and baseball bye week

• The Wolfpacker — Four-star RB Michael Allen hears regularly from NC State

• The Wolfpacker — NC State called a ‘sleeping giant’ in the ACC by ESPN

• The Wolfpacker — How NC State’s returning production in 2021 compares to the rest of the ACC

• The Wolfpacker — NC State has strong relationship with four-star linebacker Torren Wright

• GoPack.com — Softball closes out home schedule against No. 21 Duke

• GoPack.com — Spring 2021 reflections with Boo Corrigan

• GoPack.com — NC State ready for NCAA Championships first-round matchup with VCU

• GoPack.com — Wolfpack to open NCAA Championships competition against FGCU

Tweets Of The Day 

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