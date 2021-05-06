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football
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Four-star RB Michael Allen hears regularly from NC State
Matt Carter
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TheWolfpacker
Editor
On April 10, four-star running back Michael Allen from Rose High in Greenville, N.C., made the trek to Raleigh for the spring game at NC State. Two weeks later he did similarly with North Carolina....
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