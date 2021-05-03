 The Wolfpacker daily newsstand: May 3
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The Wolfpacker daily newsstand: May 3

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, May 3.



NC State Wolfpack football quarterback Russell Wilson
WRAL is doing a podcast on Russell Wilson's time at NC State. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — Jaden Watkins has some familiarity with NC State

• The Wolfpacker — A look ahead at NC State basketball’s 2021-22 roster

• The Wolfpacker — Two Pack Pros sign as undrafted free agents

• The Wolfpacker — Social media reaction: Alim McNeill is drafted

• The Wolfpacker — NC State’s Alim McNeill drafted in third round

• Raleigh News & Observer — Local recap: Where UNC, Duke, NC State, NCCU players were picked in the NFL Draft

• Technician — NC State planning to use Centennial Authority funding on Carter-Finley upgrades

• Technician — NC State baseball’s Elliott Avent named manager for 2021 USA Baseball Collegiate National Team

• Technician — Wolfpack baseball bats explode for 15 runs, take series at Wake Forest

• Technician — Wolfpack softball avoids sweeps but drops three of four at No. 6 Florida State

• Technician — McNeill, Angeline, Sculthorpe become Pack Pros as NFL draft ends

• GoPack.com — #Pack9 defeats Wake Forest in rubber match to take series

• GoPack.com — Henes sets top-10 time in NCAA Outdoor history at West Coast Relays

• GoPack.com — Wolfpack Wrestling Club claims three national titles at Senior Naitonals

• GoPack.com — DT Alim McNeill drafted by Detroit Lions

• GoPack.com — Softball concludes series at No. 6 Florida State

Tweets Of The Day 

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