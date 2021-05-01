 Social media reaction: NC State Wolfpack football Alim McNeill drafted
News More News
{{ timeAgo('2021-05-01 06:06:10 -0500') }} football Edit

Social media reaction: Alim McNeill is drafted

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here’s the reaction from social media to NC State’s Alim McNeill being drafted in the third round by the Detroit Lions.

NC State Wolfpack football defensive lineman Alim McNeill
McNeill is the seventh defensive lineman under Dave Doeren to be drafted. (Ken Martin/The Wolfpacker)
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGltTWNuZWls bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxpbU1jbmVpbGw8L2E+IGJlY29t ZXMgdGhlIHNldmVudGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Q YWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFs bDwvYT4gZGVmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gdW5kZXIgaGVhZCBjb2FjaCA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gdG8gYmUgcGlja2VkIGlu IHRoZSBORkwgRHJhZnQsIGdvaW5nIHRoaXJkIHJvdW5kIHRvIHRoZSBEZXRy b2l0IExpb25zLjxicj48YnI+RGV0YWlsczogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1JFTUg5MUxZTEsiPmh0dHBzOi8vdC5jby9SRU1IOTFMWUxLPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYk9FYXlBeEZheiI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL2JPRWF5QXhGYXo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlIFdvbGZwYWNrZXIg KEBUaGVXb2xmcGFja2VyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1RoZVdvbGZwYWNrZXIvc3RhdHVzLzEzODgzMTY2NTMzNDg0NDIxMjk/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIERldHJvaXQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQWxpbU1jbmVpbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFs aW1NY25laWxsPC9hPuKdl++4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNFZH NWs1ZmRkViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRWRzVrNWZkZFY8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgRGV0cm9pdCBMaW9ucyAoQExpb25zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0xpb25zL3N0YXR1cy8xMzg4MzEyMDM0NjY4OTQ1NDA4 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XYXRjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tOQVJG V09OR0FSP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLTkFSRldPTkdBUjwvYT4g d2VsY29tZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsaW1NY25l aWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGltTWNuZWlsbDwvYT4gdG8g dGhlIHNxdWFkLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9PbmVQcmlkZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I09uZVByaWRlPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9ORkxEcmFmdD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I05GTERyYWZ0PC9hPjxicj48YnI+8J+TuiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL25mbG5ldHdvcms/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QG5mbG5ldHdvcms8L2E+OyBEcmFmdC1BLVRob24gb24gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORkw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QE5GTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0tpSXRIa2NqUDAiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9LaUl0SGtjalAwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERldHJv aXQgTGlvbnMgKEBMaW9ucykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9MaW9ucy9zdGF0dXMvMTM4ODMxMjg4MDIwNzA0MDUxND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ZRVNTU1NTU1NTU1NJSUlJUlJSUlJSUlJSICEhISEhISBERVRST0lU VFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTmF2 UWxHTHVpVCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05hdlFsR0x1aVQ8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQWxpbSBNY05laWxsIChAQWxpbU1jbmVpbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWxpbU1jbmVpbGwvc3RhdHVzLzEzODgzNTY2 MjYzMTU0NTY1MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaXRoIHRoZSA3Mm5kIHBpY2sgb2YgdGhlIDIwMjEgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORkxEcmFmdD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ATkZMRHJhZnQ8L2E+LCB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9MaW9ucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGlvbnM8L2E+ IGhhdmUgc2VsZWN0ZWQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Q YWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFs bDwvYT4gRFQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGltTWNu ZWlsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxpbU1jbmVpbGw8L2E+LiAg PGJyPjxicj5NY05laWwgd2FzIGEgMXN0LVRlYW0gQWxsLTxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUNDRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEFDQ0Zvb3RiYWxsPC9hPiBzZWxlY3Rpb24gaW4gMjAyMCwgYW5k IGhpcyA5MC43IG92ZXJhbGwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9QRkY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBGRjwvYT4gZ3JhZGUgd2Fz IHRoZSBiZXN0IGJ5IGEgUG93ZXIgNSBpbnRlcmlvciBkZWZlbmRlciBsYXN0 IHNlYXNvbi48YnI+PGJyPkFsaW0gaXMgcHJvbm91bmNlZDogYWgtTEVFTS4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xkMXp6eVZnc0EiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9sZDF6enlWZ3NBPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERldHJvaXQgTGlvbnMg UFIgKEBMaW9uc1BSKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xp b25zUFIvc3RhdHVzLzEzODgzMTIwNTE4MzE5MzQ5ODU/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+TWF5IDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EcmVhbSDinqHvuI8gUkVBTElUWSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0FsaW1NY25laWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBB bGltTWNuZWlsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL1BhY2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jUGFja1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YRW0x RVpCMDFvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWEVtMUVaQjAxbzwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBOQyBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQFBhY2tGb290YmFsbCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzEz ODgzMjEzNjk5NDM5NDUyMTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbGltIE1jTmVpbGwmIzM5O3MgYXRobGV0aWNpc20gaXMgUkFSRTxi cj48YnI+8J+Xo++4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUEZG X0F1c3RpbkdheWxlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQRkZfQXVzdGlu R2F5bGU8L2E+IHJhdmVzIGFib3V0IHRoZSBuZXdlc3QgRGV0cm9pdCBMaW9u PGJyPjxicj5XYXRjaCBub3c6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RTTVl UjJONlRWIj5odHRwczovL3QuY28vUU01ZVIyTjZUVjwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL1R5S0laQXRyOFAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9UeUtJ WkF0cjhQPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBGRiAoQFBGRikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QRkYvc3RhdHVzLzEzODgzMTMzNDAxNjcwNDEw MjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4zMjAgbGIgQWxpbSBNY05laWxsIGlzIERUMiBpbiB0aGUgTkZMIERy YWZ0PGJyPjxicj5IZSBhbHNvIHBsYXllZCBSQiBpbiBIaWdoIFNjaG9vbDxi cj48YnI+KGgvdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21pY2hp Z2FuaW5zaWRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWljaGlnYW5pbnNp ZGVyPC9hPik8YnI+PGJyPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb01vQUJy MnpjSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29Nb0FCcjJ6Y0o8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgUEZGIERyYWZ0IChAUEZGX0NvbGxlZ2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUEZGX0NvbGxlZ2Uvc3RhdHVzLzEzODgzMTI3MDY2MjE2 MjQzMjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGltTWNuZWls bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxpbU1jbmVpbGw8L2E+JiMzOTtz IGdvdCBzb21lIHNraWxscyBvbiB0aGUg4pq+77iPIGRpYW1vbmQgdG9v4p2X 77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby93SzlPRVhTdlVhIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vd0s5T0VYU3ZVYTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEZXRyb2l0IExp b25zIChATGlvbnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGlv bnMvc3RhdHVzLzEzODgzMTg5NjAwMzkzODMwNDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+TWF5IDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbGltIE1jTmVpbGwgd2FzIGRyYWZ0ZWQgd2l0aCBwaWNrIDY3IG9m IHJvdW5kIDIgaW4gdGhlIDIwMjEgZHJhZnQgY2xhc3MuIEhlIHNjb3JlZCBh IDguNTMgUkFTIG91dCBvZiBhIHBvc3NpYmxlIDEwLjAwLiBUaGlzIHJhbmtl ZCAxOTQgb3V0IG9mIDEzMDkgRFQgZnJvbSAxOTg3IHRvIDIwMjEuIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9abmxTc1FmTktGIj5odHRwczovL3QuY28vWm5s U3NRZk5LRjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1JBUz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1JB UzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xp b25zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTGlvbnM8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ZQ0lWOFlwNHBSIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vWUNJVjhZcDRwUjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZW50IExlZSBQ bGF0dGUgKEBNYXRoQm9tYikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9NYXRoQm9tYi9zdGF0dXMvMTM4ODMxMDE3NjI2NTAyNzU5MD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMCBwbGF5ZXJzIGRyYWZ0ZWQgdGhlIGxhc3QgNiBkcmFmdHMgZm9y IERhdmUgRG9lcmVuICZhbXA7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9v dGJhbGw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29sZSBDdWJlbGljIChAY29sZWN1YmVs aWMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29sZWN1YmVsaWMv c3RhdHVzLzEzODgzMTQyMTEyNDgzOTgzMzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+TWF5IDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgUHJvdWQgb2YgeW91IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQWxpbU1jbmVpbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEFsaW1NY25laWxsPC9hPi4gSSByZWFsbHkgbG92ZSB3aGF0IG15IGd1eSBC cmFkIEhvbG1lcyBpcyBkb2luZyBhcyB0aGUgR00gaW4gRGV0cm9pdC4gQnVp bGRpbmcgaW4gdGhlIFRyZW5jaGVzISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hUVD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0hUVDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0Fub3RoZXJPbmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNBbm90aGVyT25lPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vbVl3NlpZR1JJayI+aHR0cHM6Ly90LmNvL21ZdzZaWUdSSWs8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgRGFudG9uaW8gQnVybmV0dGUgKEBDb2FjaFRodW5kZXJfNDUp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hUaHVuZGVyXzQ1 L3N0YXR1cy8xMzg4MzE4MjcyNjAxMzk1MjAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk1heSAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXTigJlzIEdvISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0hUVD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0hUVDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2RZVFJKT3ZTenYi Pmh0dHBzOi8vdC5jby9kWVRSSk92U3p2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENoYXJs ZXkgV2lsZXMgKEBjb2FjaHdpbGVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2NvYWNod2lsZXMvc3RhdHVzLzEzODgzMTEwMTg4NjcyMzY4NjQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25ncmF0cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fs aW1NY25laWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGltTWNuZWlsbDwv YT4gISEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGlvbnM/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpb25zPC9hPiB5b3UgZ290IGEgZ3JlYXQg b25lLjwvcD4mbWRhc2g7IFRvbnkgR2lic29uIChAQ29hY2hUb255R2lic29u KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVG9ueUdpYnNv bi9zdGF0dXMvMTM4ODM0MTMxMjY0NzI3ODU5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5NYXkgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25jZWl2ZWQsIEJlbGlldmVkLCBBY2hpZXZlZCEhIENvbmdyYXR1 bGF0aW9ucyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsaW1NY25l aWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGltTWNuZWlsbDwvYT4gISEh IFlvdSBhcmUgYSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvUGFja1Bybz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I1BhY2tQcm88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9CZUdyZWF0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jQmVHcmVhdDwvYT4g8J+QuvCfkLrwn5C68J+QuiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vTnBBSW9NQmh2aSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL05wQUlvTUJodmk8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRnJlZGRpZSBBdWdodHJ5LUxpbmRzYXkgKEAzMV9D b2FjaEZBTCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8zMV9Db2Fj aEZBTC9zdGF0dXMvMTM4ODMyMDQxNDEwODExMDg1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5NYXkgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ccm90aGVycyA0bGlmZSBwcm91ZCBvZiB5b3UgbXkgZ3V5IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWxpbU1jbmVpbGw/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEFsaW1NY25laWxsPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IExhcnJl bGwgTXVyY2hpc29uIChATXVyY2hib3k5MikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9NdXJjaGJveTkyL3N0YXR1cy8xMzg4MzE0NjQ0MzY4OTk4 NDAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25jc3RhdGUucml2YWxzLmNv bS9uZXdzL3NvY2lhbC1tZWRpYS1yZWFjdGlvbi1uYy1zdGF0ZS13b2xmcGFj ay1mb290YmFsbC1hbGltLW1jbmVpbGwtZHJhZnRlZCIKICB9KTsKICAoZnVu Y3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQo InNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1l KCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5n IHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMg aGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3Mu eWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5z ZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3Njcmlw dD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5j b20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZuY3N0YXRl LnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGc29jaWFsLW1lZGlhLXJlYWN0aW9uLW5j LXN0YXRlLXdvbGZwYWNrLWZvb3RiYWxsLWFsaW0tbWNuZWlsbC1kcmFmdGVk JmM1PTIwMjI3MzMxMjAmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25v c2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK