Social media reaction: Alim McNeill is drafted
Here’s the reaction from social media to NC State’s Alim McNeill being drafted in the third round by the Detroit Lions.
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