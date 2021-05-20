 The Wolfpacker daily newsstand: May 20
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The Wolfpacker daily newsstand: May 20

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, May 20.



Headlines

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 7 Louisville

• The Wolfpacker — Comparing NC State’s 2021 roster to the 2017 team

• The Wolfpacker — NC State women’s tennis advances to first Final Four in program history

• The Wolfpacker — Around the diamond: Road warriors return home

• The Wolfpacker — Outfielder Jonny Butler is riding an impressive hot streak

• Fayetteville Observer — NC State’s top 2022 quarterback recruit is nearing a decision

• Fayetteville Observer — How high will this N.C. high school shortstop go in the MLB Draft?

• Technician — Wolfpack women’s tennis advances to first-ever semifinal, takes down No. 3 Georgia

• Technician — Pack men’s golf headed to NCAA Championship after top-five finish at regional

• GoPack.com — Final Four bound! Wolfpack reaches national semifinal with 4-2 win over Georgia

• GoPack.com — Pack advances to NCAA Championship

• GoPack.com — No. 23 NC State welcomes No. 9 Florida State in final ACC series

• GoPack.com — Wesley Mattice selected to lead NC State diving program

• GoPack.com — NC State gymnastics: A look back at 2021 with Kim Landrus

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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