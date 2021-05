NC State women's tennis advances to first Final Four in program history

The NC State women's tennis team advanced to the NCAA Final Four Wednesday, marking the program's first-ever semifinals appearance. The No. 6 Wolfpack defeated No. 3 Georgia 4-2 to claim the victory in the first quarterfinals appearance in program history. NC State will now face the winner of the quarterfinals match between No. 7 Florida State and No. 2 Texas on Friday, May 21 in Orlando, Fla., at a time to be decided.

NC State competed in its first-ever NCAA quarterfinals appearance in program history Wednesday. (NC State Athletics)

The Pack jumped out to a quick 1-0 lead by claiming the doubles point with victories from Jaeda Daniel/Adrianna Reami (6-4) and Amelia Rajecki/Abigail Rencheli (7-5). The Bulldogs tied it up by one by earning a quick point in the No. 1 match. UGA's No. 4 Katrina Jokic defeated NC State's No. 6 Anna Rogers 6-2, 6-2. Reami reclaimed the Pack's lead 2-1 when she defeated Georgia's No. 20 Meg Kowalski 6-1, 6-4, marking the highest-ranked win of her career.

The lead was extended to 3-1 when Daniel defeated Georgia's No. 68 Morgan Coppoc 6-4, 6-4.

Georgia's Elena Kristofi narrowed the gap, making the team tally 3-2, when she defeated NC State's Lexi Keberle in straight sets 6-5, 6-2. That left the Pack with two more opportunities to clinch the match-winning point, and Georgia had to sweep the remaining singles matches to claim victory. That's when NC State's No. 82 Abigail Rencheli defeated Georgia's No. 52 Marta Gonzalez in a second-set tiebreaker 6-3, 7-6, claiming the match for the Wolfpack.