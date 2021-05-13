 The Wolfpacker daily newsstand: May 13
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The Wolfpacker daily newsstand: May 13

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, May 13.



NC State Wolfpack football receiver Emeka Emezie
Senior receiver Emeka Emezie was recognized as one of the top returning wideouts in college football. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfpacker — Wolfpack signee Terquavion Smith wins Mr. Basketball in North Carolina

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast with former men’s basketball player Cameron Bennerman

• The Wolfpacker — The Wolfpacker top 25 presented by JFQ Lending

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 9 Louisiana Tech

• The Wolfpacker — Updated class of 2022 hot board: Offensive line

• Charlotte Observer — Mr. Basketball in North Carolina is 3-time state champ heading to the ACC

• Technician — Wolfpack softball beats UNC 4-2, advances to ACC Championship quarterfinals

• Technician — Monika Vicario finishes tied for 73rd at NCAA Columbus Regional

• Technician — Wolfpack baseball looks to continue winning ways against No. 16 Pitt

• Technician — Wolfpack men’s golf set to compete as a No. 2 seed at Kingston Springs Regional

• GoPack.com — Movin’ On! Wolfpack secures first round ACC Championship win behind Czech

• GoPack.com — Track & Field ready for ACC Outdoor Championship

• GoPack.com — Vicario closes out NCAA Regional showing on high note

Tweets Of The Day 

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