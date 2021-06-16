 The Wolfpacker daily newsstand: June 16
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The Wolfpacker daily newsstand: June 16

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, June 16.



NC State Wolfpack football head coach Dave Doeren
Head coach Dave Doeren and the Pack have been having fun in June. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfpacker — In-state defensive back Isaiah Crowell is nearing a decision

• The Wolfpacker — Coach: NC State is getting a hard worker in Daejuan Thompson

• The Wolfpacker — Wolfpack baseball prepares for trip to the College World Series

• The Wolfpacker — WATCH: NC State head coach Elliott Avent ahead of 2021 College World Series

• The Wolfpacker — June has been exciting for NC State coach Dave Doeren

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: NC State is heading to Omaha with guest Andrew Sanders

• Raleigh News & Observer — NC State is hoping a trip to Omaha for the College World Series is business as usual

• Fayetteville Observer — A look at NC State football’s summer commits

• Fayetteville Observer — Does NC State’s Dave Doeren support the expansion of the CFP?

• GoPack.com — Reflecting on the NCAA Championships with Laurie and Elly Henes

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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