 The Wolfpacker daily newsstand: July 12
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The Wolfpacker daily newsstand: July 12

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, July 12.



NC State Wolfpack baseball coach Elliott Avent
Baseball coach Elliott Avent will be keeping a close eye on the MLB Draft. (Ken Martin)

Headlines

• The Wolfpacker — Five-star guard Jazian Gortman interested in visiting NC State

• The Wolfpacker — MLB Draft preview: Projecting where NC State players will go

• The Wolfpacker — New women’s basketball assistant Brittany Morris feels at home at NC State

• Raleigh News & Observer — Here’s which MLB team drafted Wake Forest High star Khalil Watson in the first round

• Fayetteville Observer — NC State creative department instrumental in football recruiting

• Technician — MLB Pack Pros: Turner, Rodon enter All-Star break in elite form

• Technician ­— Pack Look Back: Friendly reminder, Torry Holt is the greatest receiver in NC State history

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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