 The Wolfpacker daily newsstand: July 1
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The Wolfpacker daily newsstand: July 1

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, July 1.



NC State Wolfpack baseball coach Elliott Avent
Elliott Avent was honored for his work this season. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — 2022 center Christ Essendoko reflects on unofficial visit to NC State

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: NC State football recruiting and NIL

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack basketball class of 2022 updated hot board

• The Wolfpacker — NC State unveils proactive approach to NIL with “ALPHA” program

• Raleigh News & Observer — Lawmakers demand NCAA apologize for removing NC State baseball from CWS

• Raleigh News & Observer — T-shirts, sponsored posts, golf balls? What the NIL world might look like

• Technician — Remarkable turnaround, CWS appearance, abrupt end highlight NC State baseball season

• Technician — Commentary: NCAA’s decision on NC State baseball disappointing, not surprising

• Technician — The legend of Sam Highfill

• Technician — NC State athletics announces new NIL initiative ALPHA

• GoPack.com — NC State athletics unveils “ALPHA” NIL program

• GoPack.com — NC State finishes in top-25 in Learfield Director’s Cup standings

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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