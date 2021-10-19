The Wolfpacker daily newsstand: Football earning respect

In the aftermath of its 33-7 win over Boston College on Saturday, NC State football continues to garner more respect and attention from the media.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
There were lots of news from the football program, including news on game time for Louisville, the status of fifth-year senior left guard
Chandler Zavala and where the Pack stands in the power echelon of ACC football in 2021.
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In recruiting, five-star class of 2023 guard
London Johnson from Norcross (Ga.) High got to show off some of his artistic talents during a recent unofficial visit to NC State, and the football program offered class of 2024 four-star linebacker Sammy Brown from Jefferson (Ga.) High.
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