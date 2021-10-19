 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 19
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The Wolfpacker daily newsstand: Football earning respect

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

In the aftermath of its 33-7 win over Boston College on Saturday, NC State football continues to garner more respect and attention from the media.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

There were lots of news from the football program, including news on game time for Louisville, the status of fifth-year senior left guard Chandler Zavala and where the Pack stands in the power echelon of ACC football in 2021.

In recruiting, five-star class of 2023 guard London Johnson from Norcross (Ga.) High got to show off some of his artistic talents during a recent unofficial visit to NC State, and the football program offered class of 2024 four-star linebacker Sammy Brown from Jefferson (Ga.) High.

Headlines

• The Wolfpacker — Dave Doeren, NC State will try to stay focused on task at hand

• The Wolfpacker — Full transcript: Dave Doeren weekly press conference

• The Wolfpacker — WATCH: NC State Wolfpack football coach Dave Doeren previews Miami

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: NC State 33, Boston College 7

• The Wolfpacker — The Wolfpacker 3-2-1: Thoughts on ACC race after week seven

• The Wolfpacker — Updated NC State depth chart; Miami week

• Raleigh News & Observer — App State-Coastal was supposed to be the Game of the Year. Now we wait for NC State-Wake

• Raleigh News & Observer — NC State wants to play the underdog card, but it’s time to adjust to life as a favorite

• Raleigh News & Observer — First look: Top story lines, betting odds for NC State vs. Miami football game

• Fayetteville Observer — NC State’s Zavala is day-to-day after suffering undisclosed injury

• Technician — Wolfpack offensive performance highlighted by pair of wild plays in rout of Boston College

• Technician — MiLB Pack Pros: Palmeiro, Parker stand out in end-of-season lookback

• Technician — Defense earns high marks in strong outing against Boston College

• GoPack.com — Pack safety Boykin named ACC Specialist of the Week

• GoPack.com — Louisville game time set

• GoPack.com — Pack hosts William & Mary for final non-conference matchup

Video Of The Day

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