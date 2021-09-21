 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 21
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The Wolfpacker daily newsstand: Busy week for basketball recruiting

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

This weekend, NC State hosted one of its top targets in four-star, Rivals150 guard Daniel Skillings from Philadelphia (Pa.) Roman Catholic. On Wednesday, it will hear word from four-star, top-100 prospect and center Shawn Phillips of Ypsilanti (Mich.) Ypsi Prep Academy.

And it was in the house to watch four-star guard and Rivals top 100 guard Rylan Griffen from Richardson (Tex.) High on Tuesday.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack basketball recruiting Daniel Skillings
Four-star guard Daniel Skillings showed photos from his official visit to NC State over the weekend. (Nick Lucero/Rivals.com)

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NC State will hear tomorrow from Phillips, and it also continues it’s pursuit of Griffen after it brought in Skillings on an official visit. While hosting Skillings, Pack head coach Kevin Keatts played the role of Good Samaritan.

In football news, one former Pack QB will not have a game to get ready for anymore. Meanwhile, the Pack learned some news late Monday evening about a key defensive player for Clemson, and also now knows when it will host Louisiana Tech.

More football recruits have confirmed they will be in attendance this weekend, including four-star defensive line commit Brandon Cleveland from Tampa (Fla.) Carrollwood Day, offered class of 2023 receiver Kevin Concepcion from Charlotte Chambers High

Finally, Baseball America’s Joe Healy was able to watch a NC State scrimmage Monday evening and came away impressed.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State football commitment analysis: Receiver Terrell Timmons Jr.

• The Wolfpacker — Dave Doeren, NC State excited to play ACC’s ‘gold standard’

• The Wolfpacker — Full transcript: Dave Doeren’s Clemson week press conference

• The Wolfpacker — Updated NC State depth chart: Clemson week version

• The Wolfpacker — WATCH: Dave Doeren previews Clemson

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: NC State 45, Furman 7

• The Wolfpacker — Pack Pros: Week two in the NFL

• Raleigh News & Observer — Short memories and a clean QB: Five things we learned in NC State’s win over Furman

• Fayetteville Observer — Former NC State QB Bailey Hockman is done with football

• Technician — Women’s soccer needs to take advantage of offensive opportunities

• GoPack.com — Zavala named co-ACC Offensive Lineman of the Week

• GoPack.com — Louisiana Tech game time set

• GoPack.com — Lulu Guttenberger – Leaders of the Pack

Video Of The Day

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