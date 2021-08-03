 The Wolfpacker daily newsstand: Aug. 3
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The Wolfpacker daily newsstand: August 3

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, August 3.

NC State Wolfpack football head coach Dave Doeren
Head coach Dave Doeren and left tackle Ikem Ekwonu will start the 2021 season in less than a month. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — Class of 2023 receiver Nathan Leacock excited by NC State offer

• The Wolfpacker — Ranking former NC State football players’ Madden 22 ratings

• The Wolfpacker — Top in-state junior Rico Walker makes visit to NC State

• The Wolfpacker — Social media reaction: Davin Jackson commits to NC State

• Technician — Pack Pos: Turner traded to Dodgers; Rodon, Knizner inconsistent

• Technician — Pack Pros: Defensive backs and linebackers look to make further improvements in 2021

• Technician — It’s electric: Sports culture at NC State’s iconic Reynolds Coliseum

• GoPack.com — Men’s tennis welcomes Alex Lawson as volunteer assistant

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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