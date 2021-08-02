Social media reaction: Davin Jackson commits to NC State
Here are some of the reactions on social media to NC State landing a commitment from class of 2022 defensive end Lex Thomas from Sumter (S.C.) High.
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