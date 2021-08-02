 Social media reaction: Davin Jackson commits to NC State
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Social media reaction: Davin Jackson commits to NC State

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill

Here are some of the reactions on social media to NC State landing a commitment from class of 2022 defensive end Lex Thomas from Sumter (S.C.) High.

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