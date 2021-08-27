 The Wolfpacker daily newsstand: August 27
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The Wolfpacker daily newsstand: August 27

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, August 27.

NC State Wolfpack football quarterback Philip Rivers
Former Pack star Philip Rivers won his first game as a high school coach.

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker post-camp projected depth chart: Defense

• The Wolfpacker — Devin Leary is ready to lead the offense

• The Wolfpacker — WATCH: Starting quarterback Devin Leary previews his return

• The Wolfpacker — Four-star guard Donald Hand Jr. recaps NC State visit

• The Wolfpacker — WATCH: NC State defense starters Derrek Pitts Jr., Daniel Joseph interviews

• The Wolfpacker — The Wolfpacker post-camp projected depth chart: Offense

• The Wolfpacker — Five intriguing matchups for NC State football in the alliance

• Raleigh News & Observer — How NC State defensive line transfer Corey Durden solidifies the Wolfpack’s depth chart

• Raleigh News & Observer — NC State athletes, staffers can’t travel for road games unless vaccinated, school says

• Fayetteville Observer — How NC State commit Lex Thomas made his first start one to remember

• Fayetteville Observer — To play road games, NC State athletes will have to be vaccinated

• Winston-Salem Journal — ACC exploring possible move from original home of Greensboro

• Technician — Annika Wohner scored first NC State goal, women’s soccer draws Campbell

• Technician — Pack men’s soccer makes statement in season opener

• GoPack.com — Game day enhancements for 2021 football season

• GoPack.com — Pack opens 2021 campaign with 2-0 victory over Spartans

• GoPack.com — Women’s soccer battles to 1-1 draw with Campbell

• GoPack.com — Pack opens season at Tennessee Classic

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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