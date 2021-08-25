 The Wolfpacker daily newsstand: August 25
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The Wolfpacker daily newsstand: August 25

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, August 25.

Headlines

• The Wolfpacker — Chandler Zavala’s unusual journey to NC State

• The Wolfpacker — More speed figures from Wolfpack football

• The Wolfpacker — Three takeaways from ACC, Big Ten and Pac-12 alliance anouncement

• The Wolfpacker — WATCH: NC State’s Chandler Zavala and Porter Rooks

• The Wolfpacker — Wolfpack football commitments in action — Week 1

• The Wolfpacker — NC State’s linebacker corps is a well-constructed unit

• Raleigh News & Observer — NC State’s secondary might be its deepest position on the football field. Here’s why

• Fayetteville Observer — NC State football needs these 10 players to perform in 2021

• Fayetteville Observer — NC State’s success on recruiting trail shows decade-long growth of head coach

• Winston-Salem Journal — Mark Bradley: The ACC finds new friends. The SEC needs no friends.

• Technician — Trent Pennix set for potential breakout year in new role

• Technician — In-depth on depth: Pack football roster breakdown

• Technician — Expectations high for Pack football’s deep, talented receiving corps

• Technician — Strenuous football schedule to bring best out of Wolfpack football

• Technician — ‘Mentally tough’ Chris Ingram primed for bounce-back season

• Technician — Pack football season predictions from Technician Editors

• GoPack.com — A transformational gift to strengthen community

• GoPack.com — Former three-time All-American Kevin Jack named volunteer assistant coach

• GoPack.com — Wolfpack Weekly with Dave Doeren debuts Wednesday night

• GoPack.com — Jenna Butler named to TopDrawerSoccer’s Team of the Week

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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