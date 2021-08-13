 The Wolfpacker daily newsstand: August 13
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The Wolfpacker daily newsstand: August 13

Justin H. Williams • TheWolfpacker
Staff Writer
@JustinHWill

Here are the various headlines and tweets for Friday, August 13.

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Roundtable: All-ACC candidates, road games and logos

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: Evaluating NC State football over-unders in 2021

• The Wolfpacker — WATCH: Tanner Ingle and Bryson Speas update fall camp progress

• The Wolfpacker — Wolfpack nose tackle C.J. Clark is prepared to fill big shoes this fall

• The Wolfpacker — Anatomy of a position: NC State cornerbacks

• Rivals.com — ACC Week: Ten sleepers to watch

• Fayetteville Observer — 7 players who could make the difference for NC State this season

• News and Observer — 7 players who could make the difference for NC State this season

• GoPack.com — Volleyball Announces 2021 Schedule

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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