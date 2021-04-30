 The Wolfpacker daily newsstand: April 30
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The Wolfpacker daily newsstand: April 30

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, April 30.



NC State Wolfpack baseball pitcher Carlos Rodon
Carlos Rodon is an early Cy Young candidate in the American League. (Patrick Gorski-USA TODAY Sports)

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Roundtable: IARP, NFL Draft and Carter-Finley Stadium

• The Wolfpacker — NC State football position group analysis: Receivers

• The Wolfpacker — NC State target Jackson Vick ready for a busy summer

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: NC State football recruiting updates

• The Wolfpacker — Dakota Twitty breaks down final four, including NC State

• Raleigh News & Observer — Ex-NC State coach Mark Gottfried and his staff placed on leave at Cal State Northridge

• Raleigh News & Observer — These are the UNC, Duke, NC State, NCCU players expected to be picked in the NFL Draft

• Fayetteville Observer — Where will UNC, NC State, Duke players go in the NFL Draft

• GoPack.com — #Pack9 heads to Wake Forest for weekend series

• GoPack.com — Softball set to face No. 6 Florida State

• GoPack.com — 12 from @Packwrestle to compete at UWW Junior & Senior Nationals

• GoPack.com — Wolfpack sets PRs at North Florida Invite

Tweets Of The Day 

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