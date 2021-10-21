 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 21
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The Wolfpacker daily newsstand: A NC State legend passes away

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Wednesday brought news of the passing of former NC State offensive lineman Amedeo "Dick" DeAngelis, who is perhaps more famous for his iconic restaurant Amedeo's.

The Wolfpacker will have more on DeAngelis' passing Thursday.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

The news of DeAngelis' passing came Wednesday.

The success of the football team continues to be outlined as game day with Miami approaches.

Finally, a verdict for NC State's case in front of IARP could be coming soon.

Headlines

• The Wolfpacker — From the other sideline: Miami

• The Wolfpacker — NC State’s defense focused on responding on the field, not in media

• The Wolfpacker — WATCH: NC State defenders respond to Miami QB’s comments

• The Wolfpacker — Scouting Miami

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack football commitments in action — Week 9

• The Wolfpacker — ACC football power rankings

• Raleigh News & Observer — Can NC State continue rolling when it faces Miami?

• Raleigh News & Observer — Miami QB Tyler Van Dyke said what about the NC State defense? Wolfpack responds

• Technician — NC State volleyball’s four-match win streak ends with 3-1 loss to North Carolina

• GoPack.com — Former offensive lineman and Amedeo’s founder DeAngelis passes away

• GoPack.com — Women’s soccer travels to Wake Forest Thursday

Video Of The Day

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