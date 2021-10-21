The Wolfpacker daily newsstand: A NC State legend passes away

Wednesday brought news of the passing of former NC State offensive lineman Amedeo "Dick" DeAngelis, who is perhaps more famous for his iconic restaurant Amedeo's.
The Wolfpacker will have more on DeAngelis' passing Thursday.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
The news of DeAngelis' passing came Wednesday.
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The success of the football team continues to be outlined as game day with Miami approaches.
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Finally, a verdict for NC State's case in front of IARP could be coming soon.
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