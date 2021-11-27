Wolfpack newsstand — Win over UNC edition

The various news and Tweets from Saturday morning, with NC State's big win over North Carolina the majority of them, plus a key basketball offer.
Headlines
The Wolfpack Central — NC State creates memories for a lifetime
The Wolfpack Central — Video: Emotional Dave Doeren after UNC win
The Wolfpack Central — Videos: Cory Durden, Vi Jones explain win over UNC
The Wolfpack Central — Videos: Devin Leary, Emeka Emezie break down win
The Wolfpack Central — Box score: No. 20 NC State 34, North Carolina 30
The Wolfpack Central — Final: No. 20 NC State 34, North Carolina 30 (with stats)
The Wolfpack Central — The Run Down
The Wolfpack Central — Scouting Louisiana Tech
The Wolfpack Central — Special offer: $1.67 a month for TheWolfpackCentral.com
Raleigh News & Observer — Wolfpack waits on ACC Atlantic title hopes, but is already celebrating after UNC win
Raleigh News & Observer — Sam Howell’s UNC legacy secure, even if he’s played his final game for the Tar Heels
Raleigh News & Observer — ‘We were due,’ Dave Doeren says of NC State’s dramatic come-from-behind win over UNC
Raleigh News & Observer — ‘Never seen anything like it,’ Mack Brown says of UNC’s stunning loss to N.C. State
Raleigh News & Observer — Photos: NC State vs North Carolina in ACC rivalry game
Raleigh News & Observer — UNC can’t hang on against NC State. What we learned in Tar Heels’ loss to the Wolfpack
Raleigh News & Observer — Friday’s high school quarterfinal football scores in North Carolina, semifinal schedule
Raleigh News & Observer — N.C. State beats UNC in down-to-the-wire thriller: What we learned about the Wolfpack
Fayetteville Observer — Comeback to collapse: UNC takeaways on shocking loss to rival NC State
Fayetteville Observer — NC State's historic comeback over UNC adds a dramatic chapter to in-state rivalry
Fayetteville Observer — North Carolina State changed its narrative with win over UNC
Fayetteville Observer — PHOTOS: NC State football hosts UNC
Fayetteville Observer — Final score and commentary: Mack Brown’s mastery of NC State fizzles in UNC meltdown
GoPack.com — Pack Scores 14 Points in Final 1:35 to Down UNC 34-30
GoPack.com — Pack Hosts Louisiana Tech Saturday at PNC Arena
GoPack.com — Pack to Compete in 2022 Battle 4 Atlantis
Technician — Pack football wins instant class, Emeka Emezie ends Wolfpack career in heroic fashion
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
QWVwNmY0TG1tViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FlcDZmNExtbVY8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNDY0NDM5NjY3Nzg5NDkyMjMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk5vdmVtYmVyIDI3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EZWZlbnNpdmUgc3RhdGlzdGljczogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL1NZVWpjVWdZaEsiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TWVVqY1VnWWhLPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZh
bHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFs
cy9zdGF0dXMvMTQ2NDQzOTg0MjczMzg4NzQ5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdOKAmXMgYmVlbiAzNSB5ZWFycy4gPGJyPjxicj43LTAgaW4gQ2Fy
dGVyLUZpbmxleS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NOaDhkQmdCaDUi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jTmg4ZEJnQmg1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5D
IFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAUGFja0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ2NDQ0OTUz
MjgzNDU1Nzk1ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywg
MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Pbmx5IEFDQyBRQnMgdG8gZXZlciBwb3N0IGEgMzQwMCBwYXNzIHlh
cmQvMzUgcGFzcyBURCByZWd1bGFyIHNlYXNvbjo8YnI+PGJyPjIwMjEgS2Vu
bnkgUGlja2V0dDxicj4yMDEzIEphbWVpcyBXaW5zdG9uPGJyPjIwMjEgRGV2
aW4gTGVhcnk8YnI+PGJyPkluY2x1ZGluZyBjaGFtcCBnYW1lcyAmYW1wOyBi
b3dscywgb25seSBhZGQgSG93ZWxsLCBXYXRzb24sIExhd3JlbmNlLCBCb3lk
LjwvcD4mbWRhc2g7IPCfkqvwn4Ww77iP4pmI77iP8J+GlCAoQEFEYXZpZEhh
bGVKb2ludCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BRGF2aWRI
YWxlSm9pbnQvc3RhdHVzLzE0NjQ0NDk1MTkzNDU3MDQ5NzE/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5C6Jmd0OyDwn5CRIHRoYXQgb25lIHdhcyBwZXJzb25hbCA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaGpkYUhqZEZNdyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2hq
ZGFIamRGTXc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhheWVyIFRob21hcyAoQHRoYXll
cnRob21hczEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhheWVy
dGhvbWFzMS9zdGF0dXMvMTQ2NDQ0NzgwNDk2MTY5MzY5OT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0cyB0byBteSBndXkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3Rh
dGVDb2FjaEQ8L2E+ICZhbXA7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9v
dGJhbGw8L2E+IG9uIHRoZWlyIGNvbWViYWNrIHdpbiBsYXN0IG5pZ2h0IG92
ZXIgVU5DIHRvIG1vdmUgdG8gOS0zITxicj5Pbmx5IGhhZCAxMSA5IHdpbiBz
ZWFzb25zIHNpbmNlIDE5MDIuIDEgMTEgd2luIHlyIHcvUGhpbGxpcCBSLjxi
cj5DaGFuY2UgdG8gZ2V0IHRvIGRvdWJsZSBkaWdpdHMgaW4gdGhlaXIgYm93
bCBnYW1lLiBEYXZlIG5vdyBoYXMgaGFkIDMgOSB3aW5zIHRlYW1zIGluIGhp
cyA5IHlycyBpbiBSYWxlaWdoISDwn5GK8J+PvDwvcD4mbWRhc2g7IEtpcmsg
SGVyYnN0cmVpdCAoQEtpcmtIZXJic3RyZWl0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0tpcmtIZXJic3RyZWl0L3N0YXR1cy8xNDY0NTI5Njkx
OTY5MjY1NjY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI3LCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Qcm91ZCBvZiB0aGlzIGd1eSEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vcG93ZWxseGRyYWtlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBw
b3dlbGx4ZHJha2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Tm9ydGh3b29kTnV0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOb3J0aHdvb2RO
dXQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhcmdlckF0
aGxldGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFyZ2VyQXRobGV0ZXM8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkhTQ2hhcmdlcnM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5IU0NoYXJnZXJzPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYXRoYW1OUlNwb3J0cz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhdGhhbU5SU3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vMVAwUkpnNzVHOCI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzFQMFJKZzc1
Rzg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hhcmdlciBCYXNrZXRiYWxsIChATm9ydGh3
b29kQl9CYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05vcnRo
d29vZEJfQmFsbC9zdGF0dXMvMTQ2NDQwODEzMDEyMTUxOTEwOT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Videos of the day