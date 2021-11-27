 The various news and Tweets from Saturday morning, with NC State's big win over North Carolina the majority of them.
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Wolfpack newsstand — Win over UNC edition

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets from Saturday morning, with NC State's big win over North Carolina the majority of them, plus a key basketball offer.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State creates memories for a lifetime

The Wolfpack Central — Video: Emotional Dave Doeren after UNC win

The Wolfpack Central — Videos: Cory Durden, Vi Jones explain win over UNC

The Wolfpack Central — Videos: Devin Leary, Emeka Emezie break down win

The Wolfpack Central — Box score: No. 20 NC State 34, North Carolina 30

The Wolfpack Central — Final: No. 20 NC State 34, North Carolina 30 (with stats)

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Scouting Louisiana Tech

The Wolfpack Central — Special offer: $1.67 a month for TheWolfpackCentral.com

Raleigh News & Observer — Wolfpack waits on ACC Atlantic title hopes, but is already celebrating after UNC win

Raleigh News & Observer — Sam Howell’s UNC legacy secure, even if he’s played his final game for the Tar Heels

Raleigh News & Observer — ‘We were due,’ Dave Doeren says of NC State’s dramatic come-from-behind win over UNC

Raleigh News & Observer — ‘Never seen anything like it,’ Mack Brown says of UNC’s stunning loss to N.C. State

Raleigh News & Observer — Photos: NC State vs North Carolina in ACC rivalry game

Raleigh News & Observer — UNC can’t hang on against NC State. What we learned in Tar Heels’ loss to the Wolfpack

Raleigh News & Observer — Friday’s high school quarterfinal football scores in North Carolina, semifinal schedule

Raleigh News & Observer — N.C. State beats UNC in down-to-the-wire thriller: What we learned about the Wolfpack

Fayetteville Observer — Comeback to collapse: UNC takeaways on shocking loss to rival NC State

Fayetteville Observer — NC State's historic comeback over UNC adds a dramatic chapter to in-state rivalry

Fayetteville Observer — North Carolina State changed its narrative with win over UNC

Fayetteville Observer — PHOTOS: NC State football hosts UNC

Fayetteville Observer — Final score and commentary: Mack Brown’s mastery of NC State fizzles in UNC meltdown

GoPack.com — Pack Scores 14 Points in Final 1:35 to Down UNC 34-30

GoPack.com — Pack Hosts Louisiana Tech Saturday at PNC Arena

GoPack.com — Pack to Compete in 2022 Battle 4 Atlantis

Technician — Pack football wins instant class, Emeka Emezie ends Wolfpack career in heroic fashion

Tweets of the day

Videos of the day

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