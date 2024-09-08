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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Sept. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Tennessee game grades by PFF

The Wolfpack Central — NC State falls apart in second half in 51-10 loss

The Wolfpack Central — Tennessee HC Josh Heupel, QB Nico Iamaleava react to win

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Grayson McCall understands the Pack's struggles

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren reacts to stunning 51-10 loss to Tennessee

The Wolfpack Central — Final: No. 14 Tennessee 51, No. 24 NC State 10

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: No. 24 NC State vs. No. 14 Tennessee

The Wolfpack Central — Week in sound bites for Tennessee game

Vol Report — How Vols met long-standing defensive 'standard' in rout of NC State

Vol Report — Tennessee, Josh Heupel show new dimension to offense in win over NC State

Vol Report — VolReport: Reacting to Tennessee's dominant win over NC State

Vol Report — Key takeaways: Questions both answered and raised in Vols win over NC State

Vol Report — Tennessee passes first test, routs NC State in primetime bout

***

Raleigh News & Observer —New AP Top 25 college football poll, one ballot: Saturday upsets causing major shuffle

Raleigh News & Observer — NC State football, after embracing hype and expectations, dealt humbling dose of reality

Raleigh News & Observer —‘Flush it’: NC State football displeased with outing against Vols but staying hopeful

Raleigh News & Observer —Blowout: Three takeaways from No. 24 NC State football’s lopsided loss to No. 14 Tennessee

Fayetteville Observer — Will N.C. State football rebound from blowout loss to Tennessee?

Fayetteville Observer — How bad was NC State football vs Tennessee? Here are the grades

Greensboro News-Record — NC State falls to Tennessee; Tar Heels hold off Charlotte

Technician — NC State men’s soccer emerges victorious over Cal in ACC opener

Technician — No. 24 NC State football can’t hang with No. 14 Tennessee, stifled in 51-10 blowout loss

Technician — COLUMN: Not good enough — NC State football under Dave Doeren

GoPack.com — Wolfpack falls to Tennessee in Duke’s Mayo Classic

GoPack.com — Wolfpack Opens Conference Play with Win Over California

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