The NC State players and coaches have had the Tennessee game circled for months.
The Wolfpack play the Volunteers at 7:30 p.m. today in Charlotte, N.C., at Bank of America Stadium where the Carolina Panthers play.
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