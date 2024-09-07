PHNjcmlwdCBzcmM9J2h0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29t L2d0YWcvanM/aWQ9Ry1QWFc5UkNZNk1DJyB0eXBlPSd0ZXh0L2phdmFzY3Jp cHQnPjwvc2NyaXB0Pgo8c2NyaXB0PgogIHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgPSB3 aW5kb3cuZGF0YUxheWVyIHx8IFtdOwogIGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRh TGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30KICBndGFnKCdqcycsIG5ldyBEYXRl KCkpOwogIGd0YWcoJ2NvbmZpZycsICdHLVBYVzlSQ1k2TUMnLCB7CiAgICBw YWdlX2xvY2F0aW9uOiB3aW5kb3cubG9jYXRpb24uaHJlZiwKICAgIHBhZ2Vf cGF0aDogd2luZG93LmxvY2F0aW9uLnBhdGhuYW1lLAogICAgcGFnZV90aXRs ZTogd2luZG93LmRvY3VtZW50LnRpdGxlLAogICAgcGFnZV9ydW5uaW5nX3Rl Y2g6ICJhbmd1bGFyIiwKICAgIGRlYnVnX21vZGU6ICdmYWxzZScKICB9KTsK PC9zY3JpcHQ+Cgo=
PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1QWFc5UkNZNk1DJyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago football Edit

Week in sound bites for Tennessee game

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The NC State players and coaches have had the Tennessee game circled for months.

The Wolfpack play the Volunteers at 7:30 p.m. today in Charlotte, N.C., at Bank of America Stadium where the Carolina Panthers play.

Click below to listen to some of the sound bites from the week, and click here to follow The Wolfpack Central on Instagram.


Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3JlZWwv Q19pNUxyOVB1eDQvZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBz dHlsZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzog aGlkZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NTYgLyA5MTc7 Ij48L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Advertisement
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3JlZWwv Q19pZ2xfVFI1M2cvZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBz dHlsZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzog aGlkZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NTYgLyA5MTE7 Ij48L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3JlZWwv Q19nSnFhWnZOVzUvZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBz dHlsZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzog aGlkZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NTYgLyA5MTE7 Ij48L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3JlZWwv Q19nQi1za1JQQlIvZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBz dHlsZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzog aGlkZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NTYgLyA5NTM7 Ij48L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3JlZWwv Q19lSGkwcnZYaC0vZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBz dHlsZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzog aGlkZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NTYgLyA4OTM7 Ij48L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3JlZWwv Q19kNEpSZlBOZ0EvZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBz dHlsZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzog aGlkZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NTYgLyA5MTc7 Ij48L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3JlZWwv Q19iUGJRbXZLNW4vZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBz dHlsZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzog aGlkZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NTYgLyA4OTM7 Ij48L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25jc3RhdGUucml2YWxzLmNv bS9uZXdzL3dlZWstaW4tc291bmQtYml0ZXMtZm9yLXRlbm5lc3NlZS1nYW1l IiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwn LAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcK ICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNy ZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1l bnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAg ICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBz byB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9 ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBh cmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3Njcmlw dD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNh cmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0El MkYlMkZuY3N0YXRlLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGd2Vlay1pbi1zb3Vu ZC1iaXRlcy1mb3ItdGVubmVzc2VlLWdhbWUmYzU9MjAyMjczMzEyMCZjdj0y LjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNv bVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=