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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Sept. 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 5

The Wolfpack Central — NC State looking for accountability on mistakes

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren stresses tough DNA

The Wolfpack Central — NC State to host Purdue commit Takyhian Whitset

The Wolfpack Central — Video reel: NC State senior commit Zymicah Wilkins last 3 years

Technician — NC State football faces yet another test against Northern Illinois, desperate to bounceback

GoPack.com — NC State Battles to 1-1 Draw Against No. 13 Notre Dame

GoPack.com — Brandon Cleveland Recognized on Prestigious Jason Witten Collegiate Man of the Year Award Watch List

GoPack.com — Wolfpack Set to Host Hokies and Cavaliers for Opening Weekend of ACC Play

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