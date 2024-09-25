The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
Social media posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Nb25yb2UgKE4uQy4pIEhpZ2ggc2VuaW9yIGF0aGxldGUgSm9yZGFu
IFlvdW5nIGFubm91bmNlcyB0aGF0IGhlJiMzOTtsbCBiZSBwaWNraW5nIGEg
Y29sbGVnZSBOb3YuIDIuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL05jQkI1dTZS
Z3ciPmh0dHBzOi8vdC5jby9OY0JCNXU2Umd3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRo
ZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTgzODcz
Njg0MzAwMjUyMzgzOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg
MjUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSB3b21lbuKAmXMgYmFza2V0YmFsbCBBQ0Mgc2NoZWR1
bGUgb3BlbnMgdXAgYXQgTG91aXN2aWxsZSBvbiBEZWMuIDE1LiBOQyBTdGF0
ZSBwbGF5cyBhdCBVTkMgb24gRmViLiAxNiwgYW5kIGhvc3QgTm90cmUgRGFt
ZSBvbiBGZWIuIDIzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUVU3WlRoc01Y
TCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1FVN1pUaHNNWEw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhl
V29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xODM4NzE3
NjQxMTI2NDc4MTYzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAy
NCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFua3NnaXZpbmcgd2VlayBpbiB0aGUgQmFoYW1hcyDwn4y08J+P
gDxicj48YnI+U2F5IGxlc3MhPGJyPjxicj7wn5OwIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9VNW8zSWJDWjlLIj5odHRwczovL3QuY28vVTVvM0liQ1o5Szwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL003czBVYzNIZjMiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9NN3MwVWMzSGYzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIFdC
QiDwn5C68J+PgCAoQFBhY2tXb21lbnNCYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrV29tZW5zQmJhbGwvc3RhdHVzLzE4Mzg2NzEx
MTQ0NDYyMjk3NzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI0
LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCBvZmZpY2lhbCBwcmFjdGljZSDimJHvuI8gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0Q2WlduamluN1QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ENlpX
bmppbjdUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIFdCQiDwn5C68J+PgCAo
QFBhY2tXb21lbnNCYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QYWNrV29tZW5zQmJhbGwvc3RhdHVzLzE4Mzg5OTY0ODc1MzczMDgwMzQ/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI1LCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ob3J0aGVybiBJbGxpbm9pcyYjMzk7IGRlcHRoIGNoYXJ0IGZvciB0
aGUgTkMgU3RhdGUgY29udGVzdDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ho
a1FKbHB0Rm8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IaGtRSmxwdEZvPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0
dXMvMTgzODY3MTkyNzg1MTg0Mzg1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T
ZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBsb3NlcyBkZWZlbnNpdmUgZW5kIE1ha2hpIFdpbGxp
YW1zLUxlZSwgd2hvIGhhcyA0MCB0YWNrbGVzLCAxMCB0YWNrbGVzIGZvciBs
b3NzIGFuZCBmaXZlIHNhY2tzIGluIHRoZSBmaXJzdCBmaXZlIGdhbWVzIG9m
IHRoZSBzZWFzb24gYXQgQXRsYW50YSBMYWtlc2lkZSBIaWdoLjwvcD4mbWRh
c2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMv
MTgzODYzNjAwNDA4MjY1NTMzNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0
ZW1iZXIgMjQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBzZW5pb3Igd2lkZSByZWNlaXZlciBjb21taXQgSmFt
YXIgQnJvd2RlcjogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzM0MDR3aUY2cVIi
Pmh0dHBzOi8vdC5jby8zNDA0d2lGNnFSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdv
bGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTgzODc4NzI2
ODcxMjAxMDE3OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjUs
IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qo8J+PgENMQVNTIE9GIDIwMjUgUkFOS0lOR1Pwn4+A8J+aqDxi
cj48YnI+VGhlIG5ldyBSaXZhbHMxNTAgZm9yIHRoZSBjbGFzcyBvZiAyMDI1
IGhhcyBiZWVuIHJlbGVhc2VkIPCfkYA8YnI+PGJyPkJpZ2dlc3Qgc3Rvcnls
aW5lczogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1N0UGxMNHRsMVIiPmh0dHBz
Oi8vdC5jby9TdFBsTDR0bDFSPC9hPjxicj48YnI+Uml2YWxzMTUwOiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZWtSczNOZ0F1ZiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2Vr
UnMzTmdBdWY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9LOVVJWlRMUml6
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vSzlVSVpUTFJpejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBS
aXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Uml2YWxzL3N0YXR1cy8xODM4NTg4MjI4MTY2NzAxNDI5P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Videos of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL19oRzNRWUJxUi13P3NpPXE2WnFTcUpUQlJYTU5nMWc/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL1c0LURyQlh3b05vP3NpPU1VcEVPUzZXak5CTWNGSDk/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE