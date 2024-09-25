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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Sept. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Tracking 2024 NC State football TV ratings

The Wolfpack Central — Scouting Northern Illinois

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 3 in the NFL

The Wolfpack Central — NC State learns ACC schedule

The Wolfpack Central — NC State releases its non-conference schedule

The Wolfpack Central — NC State DE Isaiah Shirley ready for increased role

Raleigh News & Observer — Could Steelers’ Russell Wilson Be Traded?

Raleigh News & Observer —Host N.C. State, No. Illinois clash after tough losses

Raleigh News & Observer —Raleigh arena district redevelopment could include city’s tallest buildings

Raleigh News & Observer —Raleigh Lenovo Center district redevelopment could include city’s tallest buildings

Charlotte Observer — How this NC State football recruit is building his own legacy at Dad’s high school

Charlotte Observer — Defending ACC champion NC State Wolfpack releases full men’s basketball schedule

Fayetteville Observer — Meet Seventy-First’s John Archer, Fayetteville's next biggest recruit

Fayetteville Observer — Full N.C. State men's basketball schedule for 2024-25 season

Technician — COLUMN: Dave Doeren — ‘Outplayed’ and ‘outcoached’

Technician — DUELING COLUMN: Dysfunction junction — the state of NC State football in 2024

Technician — COLUMN: NC State athletics overreactions — Bailey, goal shortage and ACC Championships

Technician — Against all odds: Vusumzi Plamana’s story of overcoming tragedy

Technician — Insatiable hunger fuels new-look NC State men’s basketball

GoPack.com — Timothy McKay Named Semifinalist for William V. Campbell Trophy

GoPack.com — Pack Announces Full 2024-25 Schedule

GoPack.com — Pack Men’s Soccer Returns Home to Host Triangle-Foe Duke

GoPack.com — ACC Releases Women’s Basketball Conference Schedule, TV Designations

GoPack.com — Three Reach Main Draw at ITA All-American

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