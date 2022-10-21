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Wolfpack newsstand — Oct. 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — No. 1-ranked sophomore David Sanders thriving

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 9

The Wolfpack Central — Memphis, NC State battling for top 60 Ty-Laur Johnson

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State commit Tamarcus Cooley

The Wolfpack Central — Top 75 senior Madison Cox finds perfect fit at NC State

Fayetteville Observer — Re-ranking ACC quarterbacks midway through the college football season

GoPack.com — NC State Falls to Louisville 1-0

GoPack.com — Two Historic NC State Athletes Announced as Recipients of the ACC UNITE Award

GoPack.com — NC State tennis to participate in ITA regionals in Cary

GoPack.com — Wolfpack to host Kentucky Wildcats Friday

Technician — NC State women’s soccer continues skid in 1-0 loss to Louisville

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