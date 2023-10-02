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Wolfpack newsstand — Oct. 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren announces MJ Morris is new QB

The Wolfpack Central — NC State's depth chart for Marshall game

The Wolfpack Central — NC State sophomore QB MJ Morris to start against Marshall

Raleigh News & Observer — NC State football makes a change at QB. Who will lead the Pack’s struggling offense?

Raleigh News & Observer — Marshall at NC State football first look: Key matchups, game day info

Fayetteville Observer — NC State football has a new starting QB. Here's what it means.

GoPack.com — Softball Releases Fall Schedule

GoPack.com — Wolfpack Shocks No. 5 Cardinals, 3-1

GoPack.com — NC State falls to No. 15 Notre Dame, 3-1

GoPack.com — Wilson Named ACC Linebacker of the Week for Second Time this Season

Technician — NC State volleyball notches historic win over No. 5 Louisville

Technician — NC State volleyball sweeps Notre Dame

Technician — NC State men’s soccer suffers second half collapse against Notre Dame

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