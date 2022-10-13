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Wolfpack newsstand — Oct. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts looking to past to help present

The Wolfpack Central — Q&A: NC State coach Kevin Keatts, players at ACC Tipoff

The Wolfpack Central — NC State's Jarkel Joiner, Levi Watkins have close bond

The Wolfpack Central — Coach: NC State commit Kyron Jones is game-changer

The Wolfpack Central — JuCo Anterio Thompson has recruiting game plan

The Wolfpack Central — Rankings Roundtable: Which team has most underrated class?

Raleigh News & Observer —NCAA basketball tournament expansion starting to feel less theoretical, more inevitable

Raleigh News & Observer —Primetime with Pack showcase for men’s and women’s basketball canceled by rain forecast

Raleigh News & Observer —NC State faces another undefeated ACC team on road. What Pack’s up against at Syracuse

Raleigh News & Observer —NC State welcomes former USC basketball 5-star Saniya Rivers ‘back home’ as transfer

Fayetteville Observer — ACC football predictions for Week 7 led by top-20 matchup

Fayetteville Observer — NC State's Kevin Keatts took the blame for last year. Now he's asking the fan base for patience

Fayetteville Observer — NC State women's basketball coach Wes Moore laughs off UNC jabs

GoPack.com — Volleyball to Host Syracuse and Boston College

GoPack.com — Primetime with the Pack Canceled

GoPack.com — Bellamy Named Associate AD for Sports Medicine

Technician — Football Takeaways: Dunn, defense lead NC State to comeback win over Seminoles

Technician — NC State offense thrives off rushing attack, completes comeback over Florida State

Technician — NC State Athletics week in review: Oct. 3-Oct. 9

Technician — Linebackers lead NC State defense in gritty win over Florida State

Technician — Armbruester, Olivares Leon lead charge for Wolfpack women’s golf at Ivy Intercollegiate

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