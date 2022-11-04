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Wolfpack newsstand — Nov. 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Wake Forest

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 11

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 8 in the NFL

The Wolfpack Central — Wake Forest's slow mesh is truly an original concept

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren finding right balance in pushing MJ Morris

The Wolfpack Central — Ranking the Contenders: Ty-Laur Johnson

Raleigh News & Observer —From QB3 to Saturday’s starter: What to watch for as MJ Morris, NC State face Wake Forest

Raleigh News & Observer —Rolesville football standout, an NC State commit, stays Cool in multi-dimensional role

Raleigh News & Observer —Photos from NC State's victory over Lees-McRae

Charlotte Observer — BASKETBALL TIP-OFF: The Observer’s 2022-23 girls high school hoops preview

Fayetteville Observer — NC State football vs. Wake Forest: Scouting report, score prediction

Winston-Salem Journal — No. 20 Wake Forest enters the Big Four part of its schedule with a trip to No. 21 N.C. State

GoPack.com — Another Saturday Night Under the Lights: No. 21 NC State Hosts No. 20 Wake Forest

GoPack.com — Wolfpack Women's Basketball Wins Exhibition Against UNC Pembroke 81-22

GoPack.com — NC State to Honor 40th Anniversary of 1983 Championship Team Throughout 2022-23 Season

GoPack.com — Multiple NC State players advance in Pro Futures event

GoPack.com — No. 9 NC State wrestling team opens 2022 season against App State

Technician — NC State women’s basketball blasts UNC-Pembroke in exhibition

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