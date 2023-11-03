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Wolfpack newsstand — Nov. 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The review: NC State hoping for momentum going into Miami game

The Wolfpack Central — NC State planning to know where Miami's Rueben Bain lines up

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren breaks down Miami, plus new nickname

The Wolfpack Central — East Spotlight: Winners and losers of October

The Wolfpack Central — NC State learns some lessons in win over Mount Olive

Raleigh News & Observer —NC State’s Doeren: Lacking fortitude to overcome adversity is “why we’re a soft country”

Raleigh News & Observer —How NC State football, Philip Rivers figured into Bob Knight’s basketball legacy

Fayetteville Observer — NC State football vs. Miami: Scouting report, prediction

GoPack.com — Wolfpack Hosts Georgia and Duke in Home Opener

GoPack.com — Pack Claims First Victory of 2023-24 Campaign with Win over Presbyterian

GoPack.com — Wolfpack Women's Basketball Wins Exhibition Against Catawba 101-58

GoPack.com — No. 3 Wrestling Heads West to In-State Foe App State

Technician — Wolfpack men’s soccer finishes season shutout by Syracuse, 5-0

Technician — NC State women’s basketball dismantles Catawba 101-58, Hayes and James shine

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