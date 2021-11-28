 Various news and Tweets from Sunday morning on NC State athletics.
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Wolfpack newsstand — Nov. 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Various news and Tweets from Sunday morning on NC State athletics.

Headlines

The Wolfpack Central — Red-hot Jericole Hellems leads NC State past Louisiana Tech

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts proud of team

The Wolfpack Central — Box score: NC State 90, Louisiana Tech 81

The Wolfpack Central — Video: Jericole Hellems, Ebenezer Dowuona discuss victory

Raleigh News & Observer — The replay: NC State wins an NCAA title, and a rookie claims a roster spot

Raleigh News & Observer — The next play: ACC-Big Ten Challenge highlights the week ahead for Triangle

Raleigh News & Observer — NC State’s season made a loud statement, even without an ACC Atlantic Division title

Raleigh News & Observer — N.C. State’s Jericole Hellems puts together career performance in win over La. Tech

Raleigh News & Observer — Nationally ranked Combine Academy survives big scare from Chambers at Hoops Challenge


Raleigh News & Observer — Photos from NC State’s men’s basketball game against Louisiana Tech

Raleigh News & Observer — Pair of critical stops by Wolfpack defense were the difference in win over Tar Heels

Fayetteville Observer — NC State falls short of ACC title game

Fayetteville Observer — NC State's historic comeback over UNC adds a dramatic chapter to in-state rivalry

Fayetteville Observer — North Carolina State changed its narrative with win over UNC

Fayetteville Observer — Comeback to collapse: UNC takeaways on shocking loss to rival NC State

GoPack.com — #5 NC State Wins Sixth Straight in 62-34 Decision Over Washington State

GoPack.com — Hellems’ Career-High Leads Pack Past Louisiana Tech

GoPack.com — What a Finale

GoPack.com — NC State Earns Senior Day Win

Technician — Wolfpack volleyball finishes regular season with win against Clemson

Technician — Come Hellems or high water, Pack men’s basketball finds a way against Louisiana Tech

Technician — Diamond Johnson powers Pack women’s basketball past Washington State

Tweets of the day

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