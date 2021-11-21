 TheWolfpackCentral - Wolfpack newsstand — Nov. 21
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Wolfpack newsstand — Nov. 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Here are the various news items from Sunday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Texas Southern

The Wolfpack Central — NC State understands what is on the line

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren after Syracuse win

The Wolfpack Central — Videos: Devin Leary, Zonovan Knight discuss NC State's win

The Wolfpack Central — Videos: Thomas brothers happy that each scored

The Wolfpack Central — Box score: No. 20 NC State 41, Syracuse 17

The Wolfpack Central — Final: No. 20 NC State 41, Syracuse 17 (with stats)

Raleigh News & Observer — Confident Wolfpack win raises stakes for Black Friday rivalry game against UNC

Raleigh News & Observer — A ‘dream come true’ for NC State’s Thomas brothers in the Wolfpack’s win over Syracuse

Raleigh News & Observer — A rivalry unlike any other: UNC-NC State football highlights a busy week in the Triangle

Raleigh News & Observer — Photos: NC State vs. Syracuse in ACC college football action

Raleigh News & Observer — NC State’s title hopes still alive. What we learned in the Wolfpack’s win over Syracuse

Fayetteville Observer — Analysis: NC State football still in ACC title chase, but needs an assist

Fayetteville Observer — PHOTOS: NC State football hosts Syracuse

Fayetteville Observer — NC State beats Syracuse, keeps ACC title hopes alive

GoPack.com — National Champions! Wolfpack Women Bring NCAA Title Back to Raleigh

GoPack.com — Pack Scores a TD in All Three Phases for 41-17 Win Over Syracuse

GoPack.com — Pack Hosts Texas Southern Sunday at PNC Arena

GoPack.com — Wolfpack Men and Women Finish Invitational with Sweeps on Both Sides

Technician — Drake and Thayer Thomas: Hometown siblings spur NC State past Syracuse

Technician — No. 20 NC State football crushes Orange, keeps ACC title game hopes alive

Technician — Pack volleyball sweeps Virginia for ninth ACC win

Technician — NC State women’s cross country claims first-ever NCAA championship

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