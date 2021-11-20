 NC State hosts ground and pound Syracuse at Carter-Finley Stadium on Saturday.
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Final: No. 20 NC State 41, Syracuse 17 (with stats)

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State hosts ground and pound Syracuse at Carter-Finley Stadium on Saturday.

Fans can discuss the game on premium Hands in the Dirt message board game thread.

Updates from the game will be posted in this blog.

NC State coach Dave Doeren and the Wolfpack host Syracuse on Saturday.
NC State coach Dave Doeren and the Wolfpack host Syracuse on Saturday.

Final statistics (7:10 p.m.)

Christopher Dunn tacks on three points (7:01 p.m.)

Christopher Dunn hits the 21-yard field goal to give NC State a 41-17 lead with 3:45 left in the game.

Garrett Shrader has 48-yard touchdown (6:51 p.m.)

Syracuse quarterback Garrett Shrader goes 48 yards for a touchdown run, and NC State now leads the Orange 38-17 with 8:45 left in the game.

Third quarter statistics (6:31 p.m.)

Pop pass magic (6:26 p.m.)

Pop pass to Thayer Thomas for the 8-yard touchdown and NC State leads 38-10 with 2:15 left in the third quarter. The touchdown gave the Thomas family two scores on the day.

Syracuse snaps scoring drought (6:15 p.m.)

Syracuse kicker Andre Szmyt makes a 45-yard field goal to cut the Wolfpack lead to 31-10 with 6:41 left in the third quarter.

NCSU tacks on field goal (6:04 p.m.)

Christopher Dunn makes the 37-yard field goal to give NC State a 31-7 lead with 10:46 left in the third quarter.

Halftime statistics (5:34 p.m.)

Devin Leary creates magic (5:32 p.m.)

Devin Leary shakes off a potential sack and then heaves it to the back of the end zone to Christopher Toudle for a 14-yard touchdown. NC State leads Syracuse 28-7 with eight seconds left in the first half. Leary set the up the touchdown with a 58-yard toss to wide receiver Devin Carter to the 19-yard line with 29 seconds left.

Zonovan Knight has fireworks (5:18 p.m.)

For the second straight game, NCSU running back Zonovan Knight scores on a kickoff return, this time from 97 yards out. NC State leads Syracuse 21-7 with 3:01 left in the second quarter.


Syracuse gets on the board (5:15 p.m.)

Sean Tucker gets a nice block from quarterback Garrett Shrader and takes off for a 55-yard touchdown run. NC State leads Syracuse 14-7 with 3:16 left in the second quarter.

Drake Thomas with pick-six (5:12 p.m.)

NC State linebacker Drake Thomas showing off his old high school fullback moves with a pick-six to give NC State a 14-0 lead with 5:25 left in the second quarter. Thomas also has two sacks.

NC State strikes first (5:04 p.m)

NC State quarterback Devin Leary airs it out to wide receiver Thayer Thomas for 49 yards to the SU 15-yard line. NCSU running back Ricky Person followed up on the next play by bouncing it out to the left side for a 15-yard touchdown run. NC State leads Syracuse 7-0 with 6:14 left in the second quarter.

First quarter statistics (4:41 p.m.)

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