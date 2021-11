Final: No. 20 NC State 41, Syracuse 17 (with stats)

NC State hosts ground and pound Syracuse at Carter-Finley Stadium on Saturday. Fans can discuss the game on premium Hands in the Dirt message board game thread. Updates from the game will be posted in this blog.

NC State coach Dave Doeren and the Wolfpack host Syracuse on Saturday.

Final statistics (7:10 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v VDdRY1JRQWhMVCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Q3UWNSUUFoTFQ8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0 YXR1cy8xNDYyMjEyMTYwNDc4NTg0ODM1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk5vdmVtYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaW5hbCBkZWZlbnNpdmUgc3RhdGlzdGljczogPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL1ZqYnJORm5DOEYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9WamJyTkZu QzhGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3Rh dGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0 ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTQ2MjIxMjQ0ODU4MTA3OTA0NT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Christopher Dunn tacks on three points (7:01 p.m.)

Christopher Dunn hits the 21-yard field goal to give NC State a 41-17 lead with 3:45 left in the game.

Garrett Shrader has 48-yard touchdown (6:51 p.m.)

Syracuse quarterback Garrett Shrader goes 48 yards for a touchdown run, and NC State now leads the Orange 38-17 with 8:45 left in the game.

Third quarter statistics (6:31 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlyZCBxdWFydGVyIHN0YXRpc3RpY3M6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9hbHhNY2VQZ3A2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vYWx4TWNlUGdw NjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS aXZhbHMvc3RhdHVzLzE0NjIyMDIxNDA2NTU0MjM0OTI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Pop pass magic (6:26 p.m.)

Pop pass to Thayer Thomas for the 8-yard touchdown and NC State leads 38-10 with 2:15 left in the third quarter. The touchdown gave the Thomas family two scores on the day.

Syracuse snaps scoring drought (6:15 p.m.)

Syracuse kicker Andre Szmyt makes a 45-yard field goal to cut the Wolfpack lead to 31-10 with 6:41 left in the third quarter.

NCSU tacks on field goal (6:04 p.m.)

Christopher Dunn makes the 37-yard field goal to give NC State a 31-7 lead with 10:46 left in the third quarter.

Halftime statistics (5:34 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWxmdGltZSBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vV0oyWDl3U25icyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1dKMlg5d1NuYnM8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFs cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxz L3N0YXR1cy8xNDYyMTg4MDA5NDQ1NDIxMDU3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk5vdmVtYmVyIDIwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3ZlIHRoaXMgb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290 YmFsbDwvYT4gTWlsaXRhcnkgQXBwcmVjaWF0aW9uIERheS4gQW4gZW5kIHpv bmUgdG8gZW5kIHpvbmUgc2FsdXRlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v WEx6Q1RYeU91YSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1hMekNUWHlPdWE8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgSmVmZiBHcmF2bGV5IChASkdyYXZsZXlTUE9SVFMpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSkdyYXZsZXlTUE9SVFMvc3RhdHVz LzE0NjIxOTIzNzU3NjYzOTI4NDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92 ZW1iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Devin Leary creates magic (5:32 p.m.)

Devin Leary shakes off a potential sack and then heaves it to the back of the end zone to Christopher Toudle for a 14-yard touchdown. NC State leads Syracuse 28-7 with eight seconds left in the first half. Leary set the up the touchdown with a 58-yard toss to wide receiver Devin Carter to the 19-yard line with 29 seconds left.

Zonovan Knight has fireworks (5:18 p.m.)

For the second straight game, NCSU running back Zonovan Knight scores on a kickoff return, this time from 97 yards out. NC State leads Syracuse 21-7 with 3:01 left in the second quarter.



Syracuse gets on the board (5:15 p.m.)

Sean Tucker gets a nice block from quarterback Garrett Shrader and takes off for a 55-yard touchdown run. NC State leads Syracuse 14-7 with 3:16 left in the second quarter.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DdXNlIGFuc3dlcnMgd2l0aCBhIDU1LXlhcmQgVEQgZnJvbSBTZWFu IFR1Y2tlciEg8J+NijxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ3Vz ZUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDdXNlRm9vdGJhbGw8 L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZWFudHVja2Vy MjAyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2VhbnR1Y2tlcjIwMjA8L2E+ IDxicj48YnI+8J+TujogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hhMk8wQWVn YlkiPmh0dHBzOi8vdC5jby9IYTJPMEFlZ2JZPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vMnAyTnNKdDdCZiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzJwMk5zSnQ3 QmY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQUNDIEZvb3RiYWxsIChAQUNDRm9vdGJhbGwp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUNDRm9vdGJhbGwvc3Rh dHVzLzE0NjIxODM3MzM1NzUwMDAwNzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ Tm92ZW1iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Drake Thomas with pick-six (5:12 p.m.)

NC State linebacker Drake Thomas showing off his old high school fullback moves with a pick-six to give NC State a 14-0 lead with 5:25 left in the second quarter. Thomas also has two sacks.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EUkFLRSBUSE9NQVMgUElDSyBTSVggRk9SIFRIRSBQQUNLISEhIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FDQ0Zvb3RiYWxsP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUNDRm9vdGJhbGw8L2E+ IDxicj48YnI+8J+TujogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hhMk8wQWVn YlkiPmh0dHBzOi8vdC5jby9IYTJPMEFlZ2JZPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vQU1QWkh0YmpFeiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FNUFpIdGJq RXo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQUNDIEZvb3RiYWxsIChAQUNDRm9vdGJhbGwp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUNDRm9vdGJhbGwvc3Rh dHVzLzE0NjIxODIxNDUzNDcyNjQ1MTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ Tm92ZW1iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

NC State strikes first (5:04 p.m)

NC State quarterback Devin Leary airs it out to wide receiver Thayer Thomas for 49 yards to the SU 15-yard line. NCSU running back Ricky Person followed up on the next play by bouncing it out to the left side for a 15-yard touchdown run. NC State leads Syracuse 7-0 with 6:14 left in the second quarter.

First quarter statistics (4:41 p.m.)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBxdWFydGVyIHN0YXRpc3RpY3M6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby91ZWw5T0JFZm44Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdWVsOU9CRWZu ODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS aXZhbHMvc3RhdHVzLzE0NjIxNzQzODA4MTM3ODcxMzk/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Follow the game