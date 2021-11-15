 The various headlines and news items from Monday morning for NC State Wolfpack athletics.
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Wolfpack newsstand — Nov. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various headlines and news items from Monday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior star back Daylan Smothers impressed with Wolfpack

The Wolfpack Central — Junior defensive end Eliyt Nairne could be one to watch

Raleigh News & Observer — Did the NC State-Wake Forest ACC football game end too soon on a controversial call?

Raleigh News & Observer — Where Wake Forest, NC State stand in Top 25 picture after ACC shootout

Raleigh News & Observer — So, NC State lost to Wake Forest. What’s at stake the rest of the way? A lot, actually

Fayetteville Observer — Loss to Wake Forest likely ends ACC title shot for N.C. State

GoPack.com — ONE with Wolfpack Football - Season 5, Episode 12

GoPack.com — Women’s Soccer Advances To NCAA Second Round With 2-0 Win Over #22 South Florida

GoPack.com — Pack Breezes By Gators, 85-52

Technician — WF takeaways: Bam Knight explodes, defense hung out to dry

Technician — NC State women’s basketball chomps Gators 85-52 for second win

Technician — Wolfpack women’s soccer blanks South Florida, advances to second round with 2-0 win

Technician — Wolfpack rifle goes 0-2 over weekend, sets program record in first matchup

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