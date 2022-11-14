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Wolfpack newsstand — Nov. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — The review: NC State squanders opportunities

Raleigh News & Observer —With UNC’s victory at Wake Forest and NC State’s loss, balance of power shifts in NC

Raleigh News & Observer —NC State vs Louisville football: An early underdog, Pack looks to rebound from loss

Fayetteville Observer — NC State football mailbag: Is coordinator Tim Beck on chopping block?

GoPack.com — #10 Pack Moves to 3-0 Start to Season with Win Over Mount St. Mary's

GoPack.com — Women's Soccer Falls in PKs to UCF in NCAA First Round

GoPack.com — Volleyball Unable to Tame Tigers

GoPack.com — Some young faces shine for Pack at Journeymen Collegiate Classic

Technician — A hand-y tradition: a collection of ACC hand signals

Technician — Cross Country Rewind: 2021 NCAA Championships

Technician — No. 8 Wolfpack sweeps Lock Haven, No. 17 Nebraska in weekend rout

Technician — Football vs. BC Takeaways: Offense reverts to old ways, defense doing its job

Technician — Pack women’s basketball defeats Mount St. Mary’s as Brown-Turner hits 1,000 career points

Technician — NC State women’s soccer upset by UCF on penalty kicks in NCAA first round

Technician — Williams sets career-high in kills, NC State volleyball falls at Clemson in four sets

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