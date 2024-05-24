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Wolfpack newsstand — May 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Davion Jones working to be game-breaker in Charlotte

The Wolfpack Central — Junior tackle Connor Howes focusing on four

The Wolfpack Central — Sophomore Elijah Littlejohn brings the heat

The Wolfpack Central — Sophomore RB Jaylen McGill nets early NC State offer

Raleigh News & Observer —ACC baseball tournament: Top-seed UNC plays Wake Forest for spot in semis; Duke advances

Charlotte Observer — Kickoff 2024! Here are Charlotte-area high school football schedules

Charlotte Observer — Kickoff 2024! Here are the Rock Hill-area high school football schedules

Fayetteville Observer — How Duke baseball got an 'assist' from UNC in win vs. NC State

Fayetteville Observer — VIDEO: Duke baseball coach, players talk win vs. NC State

Fayetteville Observer — VIDEO: NC State's Elliot Avent talks ACC Tournament loss, NCAA tourney

Winston-Salem Journal — TNT might be losing the NBA, but adding College Football Playoffs

GoPack.com — NC State Falls 8-1 to No. 17 Duke in ACC Tournament

GoPack.com — Two Punch Tickets to Eugene on Day Two of Regionals

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