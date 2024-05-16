The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vbkU4ZHREb0VZIj5o
dHRwczovL3QuY28vb25FOGR0RG9FWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3OTEwODU0Njky
OTMyNTI3ODc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDE2LCAyMDI0PC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBzaWduZWUgUGF1bCBNY05laWwgbGlzdGVkOiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vY2dwV0pFcGZ1byI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2Nn
cFdKRXBmdW88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChA
TkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O
Q1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzkxMDgzNzMwMDQ1NDM2MTIyP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2hHTU1RSEhmWHoiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9oR01NUUhIZlh6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTc5MDg0NTYxODQ4
ODg1Njc4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMTUsIDIwMjQ8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FQSBTUE9SVFMgQ29sbGVnZSBGb290YmFsbCAyNS48YnI+PGJyPkNv
bWluZyBKdWx5IDE5LiBGdWxsIFJldmVhbCBUb21vcnJvdy48YnI+UHJlLW9y
ZGVyIE5vdyDwn5SXOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XeGRYamV1UnNN
Ij5odHRwczovL3QuY28vV3hkWGpldVJzTTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvLzFVRm1SR01JdTgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8xVUZtUkdNSXU4
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVBU1BPUlRTQ29sbGVnZSAoQEVBU1BPUlRTQ29s
bGVnZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FQVNQT1JUU0Nv
bGxlZ2Uvc3RhdHVzLzE3OTExMjI5NjAwNjcyNjQ4NDE/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+TWF5IDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgc291cmNlIGhlcmUgd2FzIG5vdCBtZSwgYnV0IGNvdWxk4oCZ
dmUgYmVlbi4gVGhlIEFDQyB3b3VsZCBoYXZlIHRvIGJlIGFsbW9zdCBndWFy
YW50ZWVkIGEgbG9zcyBpbiBjb3VydCB0byBjb25zaWRlciBzZXR0bGluZy4g
Tm90IG9ubHkgaXMgdGhhdCBsaWtlbGlob29kIHF1ZXN0aW9uYWJsZSwgYnV0
IGl04oCZcyBhbHNvIGEgbG9uZywgbG9uZyB3YXkgZnJvbSBldmVuIGJlY29t
aW5nIHBvc3NpYmxlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vd1pEYzUyOXlq
NiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3daRGM1Mjl5ajY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQW5k
cmV3IENhcnRlciAoQF9hbmRyZXdjYXJ0ZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vX2FuZHJld2NhcnRlci9zdGF0dXMvMTc5MDg2NjIxMzg1
NTE3MDYxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMTUsIDIwMjQ8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZeKAmXJlIG1vdmluZyBtb3JlIGFuZCBtb3JlIHRvIGEgd29ybGQg
aW4gd2hpY2ggb2ZmaWNpYWxzIHRoaW5rIHRoZXkgaGF2ZSBubyByZWFzb24g
dG8gdGFsayB3aXRoIHJlcG9ydGVycy4gQW5kIG1heWJlIHRoZXnigJlyZSBj
b3JyZWN0LiBSZWZyZXNoaW5nIHdoZW4gcGVvcGxlIHN0aWxsIGFjdHVhbGx5
IHRha2UgdGhlIHRpbWUuIENlcnRhaW5seSBub3QgZXZlcnlvbmUgZG9lcy48
L3A+Jm1kYXNoOyBBbmRyZXcgQ2FydGVyIChAX2FuZHJld2NhcnRlcikgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fYW5kcmV3Y2FydGVyL3N0YXR1
cy8xNzkwODc4ODI5MDgwMTI5OTc1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1h
eSAxNSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE