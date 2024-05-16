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Wolfpack newsstand — May 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Video reel: NC State targets at Josh Level Classic

The Wolfpack Central — NC State hoops to hire assistant coach Brett Nelson

The Wolfpack Central — NC State hoping for deja vu with nose tackle Dior Garner

The Wolfpack Central — Defensive lineman Makhi Williams-Lee intrigued by NC State

The Wolfpack Central — Michael Farley Jr. learning about various colleges

Raleigh News & Observer —Amid ACC turmoil, commissioner Jim Phillips remains ‘optimistic,’ and vows to fight

Charlotte Observer — Kickoff time for NC State football’s Duke’s Mayo Classic showdown with Tennessee revealed

Fayetteville Observer — NC State baseball NCAA Tournament projections

Fayetteville Observer — ACC baseball power rankings entering final week of season

Technician — Mathews advances to NCAA Championship, shoots 12-under par

GoPack.com — #17 Pack9 Concludes Regular Season Slate Against #8 Wake Forest

GoPack.com — Mathews Advances to NCAA Championship with Record-Setting Performance

GoPack.com — NC State Adds Power 5 Opponent to Future Schedule

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