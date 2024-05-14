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Wolfpack newsstand — May 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Quarterback Mason Holtzclaw building recruiting process

The Wolfpack Central — Safety Ja'Had Carter latest addition to NC State secondary

The Wolfpack Central — Junior WR Je'Rel Bolder has blend of new, old schools on him

The Wolfpack Central — Trashawn Ruffin continues to build relationship with NC State

Raleigh News & Observer —NCAA president addresses ACC amid increasing likelihood schools pay athletes directly

Raleigh News & Observer — UNC AD Bubba Cunningham says he’s preparing to address trustees’ financial concerns

Fayetteville Observer — NC State baseball NCAA Tournament projections

Winston-Salem Journal — Teel: As ACC meetings open, NCAA president discusses uncertain future

GoPack.com — #Pack9 First Baseman Garrett Pennington Named ACC Player of the Week

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