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Wolfpack newsstand — March 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Scouting Pittsburgh

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Center Langston Hogg has productive trip to NC State

The Wolfpack Central — Soph QB Jayvon Gilmore building relationship with NC State

The Wolfpack Central — College football recruiting calendar still lacks clear path

Raleigh News & Observer —Photos: N.C. State defeats Duke in ACC Tournament quarterfinal

Charlotte Observer — North Mecklenburg punches ticket to NCHSAA semifinals with convincing win at Myers Park

Charlotte Observer — Lake Norman stops Chambers, punches ticket to the NCHSAA Final Four next week

Charlotte Observer — NC State sends Duke packing. 4 takeaways from the Wolfpack’s 54-51 ACC Tournament win

Greensboro News-Record — NC State beats Duke in ACC women's tourney quarterfinals

Greensboro News-Record — Reidsville cruises to victory over Shelby in 2A playoffs

Greensboro News-Record — NCHSAA basketball final four schedule released

Winston-Salem Journal — Bishop McGuinness girls fall to Cherokee

GoPack.com — NC State Women’s Hoops Advances to ACC Tournament Semis with Win Over Duke

GoPack.com — Pack Closes Regular Season at Pitt

GoPack.com — #14 Wolfpack Sweeps Friday Doubleheader Against Boston College

GoPack.com — Wolfpack Cruises to Eleventh Straight Win Over Wake Forest

GoPack.com — Pack Take Down Clemson 4-0

Technician — NC State women’s basketball wins slugfest over Duke, advances to ACC semifinal

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