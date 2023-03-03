The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92bWxWMFZaNFc3Ij5o
dHRwczovL3QuY28vdm1sVjBWWjRXNzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2MzE1MDEyNDQ2
MzEwMDcyMzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMywgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Jc2FpYWggRXZhbnMgR09FUyBPRkYgRm9yIDYyIFBPSU5UUyEgJnF1
b3Q7QmFieSBCcmFuZG9uIEluZ3JhbSZxdW90OyA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vdmVTWFN0TjJ6NiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3ZlU1hTdE4yejY8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSXNhaWFoRXZhbnMyNj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASXNhaWFoRXZhbnMyNjwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBRUDFYTjI2aEgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8w
UVAxWE4yNmhIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyeWNlIExhbm5pbmcgKEBFbGl0
ZU1peHRhcGVzWVQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRWxp
dGVNaXh0YXBlc1lUL3N0YXR1cy8xNjMxNDMwNzkzMTAzOTEyOTYxP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IVUdFIGNvbmdyYXR1bGF0aW9ucyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tXb21lbnNCYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AUGFja1dvbWVuc0JiYWxsPC9hPiBIZWFkIENvYWNoLCBXZXMgTW9v
cmUhIPCfkLrwn4+A8J+OiSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQTk2bFli
aWQyVyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0E5NmxZYmlkMlc8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgQUNDIFdvbWVuJiMzOTtzIEJhc2tldGJhbGwgKEBhY2N3YmIpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWNjd2JiL3N0YXR1cy8xNjMxNDEz
ODIzMzYwODY4MzU1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Q
YWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFs
bDwvYT4gb24gTWFyY2ggMyEhITwvcD4mbWRhc2g7IEFzYWFkIOKAnEJK4oCd
IEJyb3duIElJIChAQXNhYWRKcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Bc2FhZEpyL3N0YXR1cy8xNjMxMjk1NzQ1NzI1NzE4NTI4P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XYW50IHRvIHRoYW5rIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSmtyUG9kY2FzdD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmtyUG9kY2Fz
dDwvYT4gZm9yIGhhdmluZyBtZSBvbiBhbmQgaWYgeW91IGNvdWxkIGdpdmUg
aXQgYSBsaXN0ZW4gSSB3b3VsZCB2ZXJ5IG11Y2ggYXBwcmVjaWF0ZSBpdPCf
kY3wn4+8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QVE9rYkFtMEhGIj5odHRw
czovL3QuY28vUFRPa2JBbTBIRjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb3J5IFNoZXJp
ZGFuIChAQ29yeVNoZXJpZGFuNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Db3J5U2hlcmlkYW41L3N0YXR1cy8xNjMxMzIyMzMyNjg0ODUzMjQ4
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBzdGFyIGd1YXJkIERpYW1vbmQgSm9obnNvbiB3aWxs
IG1pc3MgdGhlIEFDQyBUb3VybmFtZW50IHdpdGggYSBsaW5nZXJpbmcgYW5r
bGUgaW5qdXJ5LCBjb2FjaCBXZXMgTW9vcmUgdG9sZCBXRk1ZIE5ld3MmIzM5
OyBCcmlhbiBIYWxsIHRoaXMgd2Vlay48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
WnBNSzFDdUVmcyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1pwTUsxQ3VFZnM8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgRVNQTiBXb21lbiYjMzk7cyBIb29wcyAoQEVTUE5fV29tZW5Ib29w
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VTUE5fV29tZW5Ib29w
L3N0YXR1cy8xNjMxMzcyMTQzNjI2Nzk3MDU3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk1hcmNoIDIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub3Atc2VlZGVkIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9Ob3RyZURhbWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNOb3RyZURhbWU8L2E+IFdCQiAoMjQtNCkgZmFjZXMgOCBzZWVk
IE5DIFN0YXRlICgyMC0xMCkgRnJpZGF5IGF0IDIgcC5tLiAoQUNDIE5ldHdv
cmspLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YWHlVQUlIUkRtIj5odHRwczov
L3QuY28vWFh5VUFJSFJEbTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBFcmljIEhhbnNlbiAo
QEVIYW5zZW5ORCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FSGFu
c2VuTkQvc3RhdHVzLzE2MzE0OTA2NjQxNTk0MDgxMjg/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYXJvbGluYSBQYW50aGVycyB0byBob3N0IGZpcnN0LWV2ZXIgaGln
aCBzY2hvb2wgZm9vdGJhbGwgZ2FtZSBhdCBCYW5rIG9mIEFtZXJpY2EgU3Rh
ZGl1bSBpbiBBdWd1c3QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3N4RWl3Sndt
SWYiPmh0dHBzOi8vdC5jby9zeEVpd0p3bUlmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEhp
Z2hTY2hvb2xPVCAoQEhpZ2hTY2hvb2xPVCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9IaWdoU2Nob29sT1Qvc3RhdHVzLzE2MzEzMzc1ODIxMDg4
NDQwNDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMiwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE