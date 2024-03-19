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Wolfpack newsstand — March 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

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The Wolfpack Central — Video: RedRaiderSports.com's Justin Apodaca breaks down Texas Tech

The Wolfpack Central — NC State basketball 2025 hot board

The Wolfpack Central — NC State squares off against Texas Tech in Big Dance

Raleigh News & Observer —Here are the matchups for NC State, Duke and UNC in the NCAA Women’s Tournament

Raleigh News & Observer —N&O’s NCAA tournament bracket preview has your dark horses and sentimental favorites

Raleigh News & Observer —2024 NCAA Men’s Basketball Tournament TV schedule and channel guide

Charlotte Observer — ACC getting five teams into tournament should be motivation, not relief

Charlotte Observer — Who and when will NC State play in NCAA Tournament? ACC champion Pack learns its fate

Charlotte Observer — Where do NC State, rest of the ACC land in NCAA Women’s Tournament bracket?

Fayetteville Observer — Will NC State get to Sweet 16? Here's our March Madness predictions

Winston-Salem Journal — Joel Justus, an assistant coach at N.C. State, still trying to process the ACC championship

Winston-Salem Journal — Five ACC schools get into NCAA Tournament; Wake Forest lands in NIT and will play App State

Technician — Softball gets second ranked win of the season, defeats No. 23 South Carolina

Technician — Softball goes 1-1 in Garnet and Black Invitational doubleheader

Technician — No. 13 NC State baseball suffers series sweep to Georgia Tech due to shaky pitching

Technician — Why not us? NC State men’s basketball completes improbable run with ACC Championship victory over No. 1 seed UNC

Technician — No. 8 NC State women’s tennis downs Boston College 5-2 on the road

Technician — No. 8 NC State women’s tennis shocked by Syracuse, drops third-straight road match

Technician — Gymnastics places second at Florida meet to close regular season

GoPack.com — Wolfpack Will Host First Two Rounds of NCAA Tournament as No. 3 Seed in Portland 4 Region

GoPack.com — Pack Headed to Pittsburgh to Face Texas Tech in NCAA Tournament

GoPack.com — Pack Stuns No. 22/23 Gamecocks in Shutout Fashion

GoPack.com — Wolfpack Returns to Raleigh with a Win Over Boston College

GoPack.com — Oxendine Posts Second Consecutive Top-10 Performance at Schenkel Invitational

GoPack.com — 2024 NC State Athletics Hall of Fame Gala Tickets Now Available

GoPack.com — #Pack9 Welcomes No. 13 Coastal Carolina for Midweek Matchup

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