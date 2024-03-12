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Wolfpack newsstand — March 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Scouting Louisville

The Wolfpack Central — Sophomore Thomas Davis Jr. building own reputation

The Wolfpack Central — Junior RB R.J. Boyd starting to expand recruiting process

The Wolfpack Central — Junior DE Colby Cronk looking forward to return trip to NC State

Raleigh News & Observer —The Talking Preps NCHSAA regional championship preview show

Raleigh News & Observer —The N.C. Basketball Coaches releases 2023-24 All-District Teams

Raleigh News & Observer —ACC feels positive impact of women’s college basketball growth, improvement

Charlotte Observer — Myers Park state championship basketball coach leaves to start new program in Lake Norman

Fayetteville Observer — 2023-24 All-ACC basketball awards: Who won ACC Player of the Year?

Technician — NC State baseball wins 18-16 barnburner over Boston College, sweeps series

Technician — Softball falls 10-2 to Georgia Tech in five innings

Technician — NC State wrestling’s dynasty continues with sixth-consecutive ACC title

GoPack.com — NC State Begins ACC Tournament with First Round Matchup vs. Louisville

GoPack.com — Wrestling Tallies Its Sixth Consecutive ACC Championship Title

GoPack.com — Wolfpack to Host George Mason

GoPack.com — #13 Wolfpack Concludes Homestand Tuesday Against UNCG

GoPack.com — DJ Horne Garners Third-Team All-ACC Honors

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