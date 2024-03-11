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Junior RB R.J. Boyd starting to expand recruiting process
Jacey Zembal
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TheWolfpackCentral
Writer
Waycross (Ga.) Ware County junior running back R.J. Boyd is looking forward to a pair of trips to NC State.
Boyd plans to attend a spring practice and then return April 6 for the spring game if all goes to plan.
The 5-foot-11, 210-pound bruiser was offered by NCSU running back coach and special teams coordinator Todd Goebbel on Jan. 17.
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