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Wolfpack newsstand — March 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Fourth quarter proves the difference for Notre Dame over NC State

The Wolfpack Central — Big second half by Jayden Taylor not enough in loss at Pitt

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts has never seen such parity

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer — NC State sends Duke packing. 4 takeaways from the Wolfpack’s 54-51 ACC Tournament win

Raleigh News & Observer —Photos: N.C. State beats Florida State to advance to ACC Tournament final

Charlotte Observer — ACC men’s basketball tournament bracket is set. When is your favorite team playing?

Charlotte Observer — NC State ends ACC regular season with loss to Pittsburgh. 3 takeaways from the game

Greensboro News-Record — Test your knowledge and get ready for the ACC Men's Basketball Tournament

Fayetteville Observer — ACC Basketball Tournament 2024 bracket, schedule, TV info

GoPack.com — Wolfpack Earns ACC Tournament Title Game Berth with 69-43 Semifinal Win Over Noles

GoPack.com — Taylor’s Career-High Not Enough as Pitt Gets Past Pack

GoPack.com — No. 21 Gymnastics Slated for Senior Day Quad

Technician — Softball drops both games in Georgia Tech doubleheader

Technician — Pack Gymnastics takes second place at Temple quad meet

Technician — No. 6 NC State women’s tennis defeats Wake Forest 6-1

Technician — NC State women’s basketball dominates Florida State, advances to ACC title game

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