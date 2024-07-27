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Wolfpack newsstand — July 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

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The Wolfpack Central — NC State understands what is needed to make playoffs

Raleigh News & Observer —Why did Grayson McCall leave Coastal Carolina? QB explains transfer decision

Charlotte Observer — N.C. State alum, gold medalist Ryan Held still the same ‘happy-go-lucky-kid’ at Paris Olympics

Charlotte Observer — NCAA’s House settlement great for ex-players, but everyone has to pay football’s tab

Charlotte Observer — What NC State football coach, players said at ACC Kickoff: ‘We want to win a championship’

Charlotte Observer — 2024 ACC Football Win Totals: Predictions, Odds, and Consensus Picks

Charlotte Observer — Steelers QB Russell Wilson (calf) held out of practice again

Fayetteville Observer — NC State defensive leader highlights changes for Wolfpack offense

Fayetteville Observer — What NC State coach Dave Doeren said at ACC football media day

Fayetteville Observer — Live updates of UNC, Duke, NC State athletes competing at 2024 Paris Olympics

Technician — How NC State Football landed top college transfers McCall and Waters

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